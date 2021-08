Transizione digitale del ristorante? La soluzione ideale è CEI Systems

Il piano Transizione 4.0 è la manovra che permette di rinnovare gli strumenti all’interno della propria attività con nuove tecnologie in grado di aumentare la produttività e l’efficacia del lavoro anche attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati di vendita, dei documenti e dei processi in tempo reale permettendo un continuo miglioramento e controllo della situazione del locale.

I prodotti CEI sono certificati per l’industria 4.0

CEI Systems, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di sistemi per la gestione del punto cassa e dell’operatività della sala, sul mercato dal 1986, è da 35 anni che si impegna nella ricerca della soluzione migliore per la gestione del punto cassa con un focus specifico per il settore della ristorazione, per il quale ha sempre offerto soluzioni ampie e customizzabili sulle necessità dei diversi clienti. In linea con le esigenze del settore e sempre con al centro i propri clienti, si è posta l’obiettivo di creare un’opportunità che sostenga la trasformazione digitale della ristorazione, che valorizzi le attività e gli acquisti di prossimità rinnovando le tecnologie in uso e facilitando così il passaggio ai nuovi strumenti.

I prodotti CEI, infatti, sono certificati per l’industria 4.0 che permette uno sconto del 50% per gli acquisti in beni strumentali materiali nuovi: così informatizzare il punto cassa per migliorare il lavoro nel locale è ancora più facile.

I prodotti CEI sono strumenti progettati per lavorare in condizioni di sollecitazioni continue e frequenti, non presentano molti dei rischi legati all’utilizzo dello stesso sistema su Pc, comunicano grazie a un sistema radio progettato ad hoc evitando interferenze o disconnessioni e permettendo quindi di lavorare senza spiacevoli inconvenienti che comprometterebbero il servizio. Inoltre, ogni nuovo prodotto è compatibile con quelli precedenti, e questo garantisce la continuità nel tempo del sistema.

I prodotti CEI comunicano grazie a un sistema radio progettato ad hoc evitando interferenze o disconnessioni

Ciò che permette di portare ad un livello superiore l’utilizzo del sistema CEI è SmartManager, il software di analisi progettato per verificare rapidamente e in qualsiasi momento l’andamento economico della propria attività.

Per chi è pensato SmartManager?

Questo programma è perfetto per chi:

vuole utilizzare le statistiche del venduto tramite grafici intuitivi,

ha necessità di verificare l’andamento del locale in tempo reale e a distanza,

vuole gestire il proprio locale in modo professionale,

ha una o più tabaccherie,

deve gestire diversi locali.

Il software SmartManager verifica rapidamente e in qualsiasi momento l’andamento economico dell'attività

Controllo totale e organizzazione

Conoscere perfettamente i costi del proprio locale è indispensabile. Ridurre le spese e le inefficienze, fin dai primi campanelli di allarme, è possibile solo ricorrendo a strumenti professionali. SmartManager fornisce un gran numero di grafici personalizzabili per una visione rapida, semplice e completa dell’andamento economico della propria attività. Solo in questo modo è possibile intervenire tempestivamente per correggere i punti di criticità e consolidare quelli di forza della propria gestione.

Nella maggior parte dei settori, la concorrenza è cresciuta moltissimo, per questo è ormai indispensabile che ogni imprenditore abbia un controllo costante e accurato della propria attività. Per fare ciò, è fondamentale disporre degli strumenti giusti. SmartManager permette di registrare prodotti, anagrafiche clienti e fornitori, ordini e molto altro, dando la possibilità di portare avanti il proprio esercizio in modo organizzato e ordinato.

Aumento dei ricavi

Conoscere quali sono i comportamenti del cliente in base ai dati registrati nel tempo e mostrati attraverso grafici semplici e intuitivi permette di fare scelte strategiche, con un inevitabile riscontro positivo sui ricavi. SmartManager registra i dati del punto cassa offrendo la possibilità di visualizzarli in tempo reale, per giornata e per periodo, e di filtrarli a seconda degli aspetti interessati (tavolo, piatto, metodi di pagamento, documenti emessi...).

Soddisfazione del cliente

Ogni cliente vuole sentirsi coccolato e accolto come a casa. In molti casi, come ad esempio durante la pausa pranzo, per i clienti è fondamentale la rapidità. Con SmartManager hai una marcia in più in tutte le tecniche di fidelizzazione. Eccone alcune:

offerte studiate in base allo storico del cliente;

possibilità di studiare soluzioni personalizzate;

servizio rapido, ordinato e senza errori.

Per informazioni: www.ceisystems.it