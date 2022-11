Euro-Toques incontra l'Albania al The Crown di Tirana

Da tempo non è più un segreto: l'Albania è diventata una destinazione turistica importante a livello internazionale. Per i suoi luoghi, certo, ma anche per la sua accoglienza di alto livello. Un esempio è il The Crown di Tirana, creato dal rapper Noizy e da Fatjon Selimaj, direttore della struttura e tra i food&beverage manager più conosciuti del Paese.

Il lussuoso boutique hotel nel cuore della capitale ha ospitato, in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo (che si è svolta dal 14 al 20 novembre 2022 e il cui tema portante è stato “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”) una serata speciale che ha visto protagonisti il presidente di Euro-Toques Italia e International Enrico Derflingher e lo chef del ristorante del The Crown, aperto da soli sei mesi, Adi Sudi.

Enrico Derflingher e Adi Sudi con la brigata del The Crown

Enrico Derflingher al The Crown Hotel di Tirana

Derflingher e Sudi hanno ospitato al The Crown più di cento persone, realizzando un menu ad hoc per l'evento. In apertura il Cappuccino di Enrico (Mousse di salmone, gel di mela e uovo di quaglia) con Prosecco Il Fresco Villa Sandi. A seguire, Sashimi di spigola con gel di mango, Cassis e lampone croccante, accompagnato da Ceruja Uka Wine. Immancabile il piatto signature di Derflingher, il Risotto Regina Vittoria con il Vino della Pace Cormons di Alehandro Group. Di secondo, Agnello con crema di topinambur e asparagi verdi insieme a Kallmet Uka Wine. Pre dessert, un Sorbetto di mandarino cinese e basilico e a chiudere la Crema al Limone di Enrico.

I vini Uka, protagonisti del percorso del gusto ideato dagli chef, sono tra le eccellenze d'Albania. Flori Uka, il produttore, con il padre sta infatti portando avanti un notevole lavoro di ricerca e valorizzazione dei vitigni autoctoni albanesi.

La cucina del The Crown con Enrico Derflingher

Ospiti importanti e servizio di alto livello

La serata ha visto numerosi ospiti importanti, della politica e del mondo dello spettacolo. Presenti, tra gli altri, l'ambasciatore d'Italia a Tirana Fabrizio Bucci, il principe di Albania Leka Zogu, l'imprenditore Hajri Elazaj dell'acqua Lajthiza e l'artista Artan Shabani. Molta anche la visibilità data all'evento da parte dei media albanesi, con il presidente di Euro-Toques Derflingher ospitato da ben quattro canali televisivi.

Derflingher ospite alla tv albanese 1/3 Derflingher con il rapper Noizy 2/3 Da sinistra, Fatjon Selimaj, Adi Sudi, Enrico Derflingher, Fabrizio Bucci e Artan Shabani 3/3 Previous Next

«È stata veramente una serata magnifica, in un albergo bellissimo - ha detto Derflingher - Il livello professionale in Albania è altissimo e la cosa bella è che spesso si tratta di ragazzi giovani, come nel caso della brigata di cucina di chef Adi. Non parlo comunque soltanto della cucina, ma anche della sala. In generale questi ragazzi hanno una gran voglia di fare, di imparare e di crescere».