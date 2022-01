Dopo il Sigep anche la Bit cambia le date e slitta ad aprile

E dopo il Sigep, anche la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Fieramilanocity, cambia le date e slitta da febbraio ai giorni dal 10 al 12 aprile.

La Bit slitta da febbraio ad aprile



Chiesto più tempo dagli operatori

In considerazione della situazione pandemica e delle attuali incertezze sulle norme che saranno in vigore, «gli operatori del turismo che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi» spiega un comunicato.



Mantenuta la formula della Borsa

Si mantiene la formula della Borsa che guarda alle mete turistiche dell'Italia e del mondo e propone, attraverso i suoi espositori, un'offerta completa per arrivi e partenze.



«Da qui ad aprile l'Osservatorio di Bit - sottolinea la nota - sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore. Da sempre in ascolto del mercato, Bit continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale».



«Le date di aprile - è la conclusione - sono state scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360 gradi».