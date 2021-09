A Bolzano torna la fiera Hotel: ospitalità fa rima con sostenibilità

Nel “campionato” del turismo sostenibile l’Italia gareggia a testa alta. Lo dimostrano i monitoraggi di Enit-Agenzia nazionale del turismo, i cui dati ritraggono un Belpaese in grado di attrarre i turisti proprio grazie al suo appeal indiscutibilmente green in ambito di viaggi. Le iniziative eco-friendly sono tante, a partire dalle strutture ricettive, passando per i mezzi di trasporto e gli eventi, fino ai locali della movida alimentati da pannelli solari e alle spiagge plastic free. Da nord a sud, tutte le Regioni stanno lavorando con impegno, attraverso un percorso costruttivo che guarda ad un futuro migliore.

Foto: Marco Parisi

Anche in Alto Adige la sostenibilità non è più un trend, ma una realtà assolutamente concreta e, soprattutto in ambito turistico, un’opportunità per il territorio di fare la differenza. I numeri d’altronde parlano chiaro: sono ben 18 i comuni certificati ComuniClima, 10mila le case CasaClima, nonché 14 le strutture ClimaHotel. Ma non è tutto. 36 eventi hanno il marchio Going Green Event e 19 sono riconosciuti Green Event. Inoltre 17 bus sono totalmente ad idrogeno e altri 5 ad alimentazione elettrica.

Cresce l’attesa per la 45ª edizione, con focus sulla sostenibilità

“Hotel” non può che rispecchiare e valorizzare gli ottimi risultati registrati nel suo territorio. Dal 18 al 21 ottobre 2021 ritorna a Bolzano la fiera internazionale dedicata all’hotellerie e alla ristorazione. La 45ª edizione, con 600 espositori, 50 eventi e 220 novità di prodotto, mette al centro innovazione, economia circolare e regionalità, architettura e design: il tutto sotto l’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award e un programma di eventi interamente dedicato al tema. Non mancheranno inoltre le best-practices del settore, pronte a ispirare e rivoluzionare.

Foto: Marco Parisi

«La sostenibilità - spiega Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano - è un argomento che riguarda tutti da molto vicino: è la sfida del ventunesimo secolo. Una sfida che va vinta, perché non abbiamo un secondo pianeta a disposizione. Ad Hotel 2021 il focus sarà in primis proprio su questo, attraverso la premiazione delle aziende più meritevoli e un programma-eventi molto ricco che guarderà con il consueto interesse all’innovazione, ai circuiti regionali e al design sostenibile».

Sustainability Award

Ritorna per la terza edizione e in veste rinnovata il Sustainability Award, premio organizzato in collaborazione con NOI Techpark Alto Adige, Libera Università di Bolzano, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Eurac Research e Provincia Autonoma di Bolzano. L’obiettivo è ancora una volta quello di dare un riconoscimento alle aziende più meritevoli sul fronte della sostenibilità e al loro lavoro, spesso nascosto, di ricerca e sviluppo. Cambiano quest’anno le categorie, ovvero: Innovazione, Design, Circle e Sustainable Pioneers powered by IDM. Sette giurati esperti decreteranno i 4 vincitori tra i 70 partecipanti che verranno premiati nella serata di mercoledì 20 ottobre nell’H1, il nuovissimo cortile interno di Fiera Bolzano con 2.500 mq di spazio coperto. Una location speciale per un’occasione speciale.

Foto: Marco Parisi

Hotel Connects Stage

Le tematiche-chiave dell’Award faranno inoltre da fil rouge all’intera manifestazione e ai suoi 50 eventi presentati sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie nato nell’edizione 2020, e disponibili anche in diretta streaming. Lunedì 18 sarà la giornata dedicata all’innovazione, martedì 19 alla regionalità e mercoledì 20 sarà il turno di architettura e design. Infine, giovedì 21, le best-practices: i “pionieri” della sostenibilità locale e nazionale si racconteranno per ispirare il pubblico con i loro esempi virtuosi di hotellerie e ristorazione.

