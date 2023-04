Grande attesa per TuttoFood: la novità è Green Trail

Riparte da una chiave di sostenibilità TuttoFood 2023 - a Fieramilano dall’8 all’11 maggio 2023 - con la prima edizione in condizioni pre-pandemiche che lascia già presagire numeri di grande rilevanza, come gli oltre 2mila brand presenti a oggi, in rappresentanza di almeno 40 Paesi: non solo una piattaforma internazionale di incontro tra domanda e offerta, ma anche un momento di formazione, condivisione e riflessione grazie a contenuti di qualità, che si esprimono in un ricco palinsesto di eventi e autorevoli partnership.

Tra gli eventi si evidenzia in particolare, un format unico in cui le grandi insegne della distribuzione italiana e mondiale interagiscono con le aziende e gli altri stakeholder in uno stretto dialogo difficilmente ottenibile in altri contesti. Confermata anche per quest’anno la collaborazione con il Retail Institute, che ha supportatonell’individuazione dei temi più hot del momento, che verranno trattati anche dal punto di vista della sostenibilità: tra questi spiccano l’innovazione nelle catene di fornitura, le opportunità della trasformazione digitale - come il metaverso - o l’approccio Green Retail.

Ritornerà anche il Better Future Award, il riconoscimento promosso da TuttoFood, in collaborazione con le testate Gdoweek e MarkUp che premia l’innovazione sostenibile in campo agroalimentare, comprese le iniziative socio-ambientali etiche. Ad esempio, nel 2021 l’Award è andato, tra gli altri, a un progetto per la coltivazione sostenibile del teff in Etiopia, il cereale tradizionale locale, a un’iniziativa a sostegno dei coltivatori di cacao in Uganda e a un progetto di orti urbani, che riducono lo spreco promuovendo la prossimità al consumatore.

TuttoFood: hub di condivisione, formazione e riflessione

Realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, la Taste Arena sarà un luogo in cui incontrare i grandi protagonisti della cucina, ma anche l’inizio di un viaggio internazionale che mixa i sapori del mondo con la genuinità italiana alla ricerca di uno stile alimentare più consapevole, responsabile e sostenibile. Guide di questa esplorazione saranno gli ambasciatori Gianfranco Pascucci, patron di Pascucci al Porticciolo (Fiumicino); Giancarlo Perbellini, titolare di Casa Perbellini (Verona); Marco Sacco, titolare de Il Piccolo Lago (Verbania); Andrea Scarpati, patron di Sapori Restaurant (Leicester, UK).





A sua volta, Evolution Plaza sarà il palcoscenico dove condividere le più recenti innovazioni delle tecnologie digitali riguardanti e-commerce, food delivery, app, tecnologie di supporto e blockchain. Su questi temi si confronteranno esperti di tecnologia, nuove applicazioni, soluzioni di ultima generazione in campo agroalimentare. La Start Up Area sarà invece una vetrina in cui le realtà più giovani e dinamiche presenteranno implementazioni di prodotti nuovi, oppure significativamente migliorati. Infine, l’Enoteca a cura dell’Unione Italiana Vini sarà un’area-evento dedicata al buon vino in cui sarà possibile partecipare a degustazioni, convegni e seminari per poter conoscere, riconoscere ed apprezzare al meglio la vite e la viticoltura con un approccio nuovo improntato al networking, nell’ambito del settore TuttoWine.

Un parterre internazionale all’insegna della qualità a TuttoFood 2023

Sempre in tema di layout espositivo, rappresentanze particolarmente numerose giungeranno, nell’ordine, da Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Danimarca, Turchia e USA. Numerosi anche i Paesi che porteranno per la prima volta i loro espositori, come Ecuador, Isole Faroe, Nuova Zelanda, Romania, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria. Tra i visitatori professionali sono attesi buyer altamente profilati da tutto il mondo, come le grandi catene internazionali della distribuzione.

Quest’anno la manifestazione punta ai numeri pre-Covid e, in particolare, a quattro mesi dal taglio del nastro sono già con lista d’attesa i settori TuttoGrocery, TuttoSeafood e TuttoFrozen con la partecipazione di tutti i grandi nomi del settore. Top player e forte presenza estera anche nei settori TuttoMeat e TuttoDairy. Affianca i grandi nomi anche un’importante presenza di consorzi italiani DOP e IGP e di collettive estere, che permetteranno un ancora più incisivo approccio collaborativo di filiera. I consorzi italiani includono, tra gli altri: Aceto Balsamico di Modena, Finocchiona, Formaggio Gorgonzola, Formaggio Montasio, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pasta di Gragnano, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano.

Green Trail, il nuovo percorso a TuttoFood per scoprire i prodotti plant-based

Sempre nel layout espositivo, la novità di quest’anno sarà il Green Trail: un percorso trasversale identificato da una specifica identità visiva e da una segnaletica dedicata, che aiuterà a scoprire prodotti green, plant-based, km zero, ma anche salutistici, rich-in e free-from attraverso tutte le aree della manifestazione e negli stand di tutti gli espositori, nell’ottica di favorire il contrasto allo spreco facilitando scelte alimentari più salutari, sostenibili e responsabili. Tra i Paesi più attivi in manifestazione in questi segmenti si segnalano Estonia, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi.

Alcuni prodotti a base vegetale, sostitutivi della carne

Per Viviana De Santis di Nouvelle Terre, un’azienda del percorso che propone prodotti salutari e naturali in formati facili da utilizzare, con il brand buononaturale: «Notiamo una richiesta sempre maggiore per un prodotto gourmet non soltanto buono, ma che soddisfi anche altri criteri come essere autentico, sostenibile - a livello di ingredienti e packaging - salutare e rapido da usare. Rispondiamo a quest’esigenza riformulando ricette classiche italiane, come pesto o lasagna, per soddisfare tutti questi criteri in un’unica soluzione. Ad esempio, la nostra lasagna vegetariana è pronta dopo pochi minuti al microonde. Stiamo per lanciare a livello internazionale un’intera linea di piatti tipici italiani in versione pronta e vegetariana, se non vegana. Con buononaturale speriamo di arrivare sulle tavole delle famiglie di tutto il mondo, in particolare Nord America, Uk, Paesi del Golfo, Sud-Est ed Est asiatico a partire da Corea del Sud e Giappone».

Sempre più attenzione alla sostenibilità e alla tendenza salutistica con Green Trail

Sostenibilità al centro anche per Sabino Leone, azienda olearia pugliese, come spiega Simone Sinesi, marketing e communication: «Nel settore dell’olio extravergine di alta qualità stiamo notando un progressivo ampliamento della platea dei consumatori. Ci stiamo sforzando, e con noi altri produttori, di diffondere la cultura dell’eccellenza. Siamo da sempre impegnati nella sostenibilità delle nostre colture e dell’intero ciclo di lavorazione. Riteniamo che, chi come noi vive e lavora la terra, abbia l’obbligo morale di preservarla. I nostri campi sono dotati di impianti di micro-irrigazione capillare che genera un risparmio di circa il 60% delle risorse idriche. I nostri mezzi agricoli sono interconnessi con l’azienda e alimentati da motori a basse emissioni di anidride carbonica».

Sul tema interviene anche Angela Neglia, direttore commerciale di Callipo, la nota azienda di conserve: «Sul nostro comparto la tendenza salutistica ha avuto degli effetti importanti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva crescita delle vendite del tonno all’olio extravergine biologico nell’ambito della crescita dei prodotti bio. Anche il tonno al naturale, con un aumento rispetto allo scorso anno, contribuisce a confermare il trend salutistico. Si assiste anche alla crescita del basso contenuto di sale e del poco olio che si stanno affermando sempre di più ed è proprio per questo che la ns. azienda sta lavorando sull’introduzione a breve di alcune referenze che seguono queste tendenze”, afferma Angela Neglia, Direttore Commerciale di Callipo, la nota azienda di conserve. Scegliendo la strada della qualità si opera sui segmenti di clientela più esigenti e attenti. La selezione e la lavorazione effettuata in Italia, particolarmente attenta alla qualità, fanno la differenza rispetto a ciò che si produce in altri Paesi».

I numeri della tendenza green a tavola in Italia

Secondo le rilevazioni di Eurispes riferiti all’Italia i vegani, nel 2022, sarebbero l’1,3% della popolazione, all’incirca 800 mila persone: si tratta di un dato in calo rispetto al 2021 quando la percentuale era del 2,4% e del 2020 quando era del 2,2%. Proprio il 2020 è stato l’anno d’oro, con una popolazione tra vegani e vegetariani che era arrivata in totale al 9% della popolazione. Quasi 1 italiano su 10 quell’anno aveva detto addio alla carne. Per il 2022 invece gli italiani che si dichiarano vegetariani si fermano al 5,4% per un totale combinato del 6,9% della popolazione che ha scelto di non mangiare carne. Nel 2014, primo anno in cui è stata condotta l’indagine sul numero dei vegani in Italia, la percentuale si attestava attorno allo 0,6%. Le alternative vegetali ai prodotti animali giocano un ruolo sempre più centrale nella spesa, soprattutto in quella degli italiani: il 37,9% delle famiglie ha acquistato alimenti plant based, mentre sono aumentate del 47% le vendite delle bevande, del 44% quelle dei piatti pronti, del 35% quelle dei surgelati e del 34% quelle di salse e condimenti.

Stando a Eurispes, ancora, sono soprattutto i giovani e giovani adulti a guidare la scelta di dire addio ai prodotti di origine animale. Se si prende in considerazione la fascia d’età tra i 18 e i 24 anni la percentuale di quanti vegani ci sono in Italia sale al 4,8% anche se la parte del leone la fanno i 25-34 enni con circa il 6,4% di vegani. All’altro estremo dello spettro invece le persone più anziane che faticano ad abbandonare le vecchie abitudini alimentari. Per gli ultra 65enni infatti solo lo 0,2% della popolazione si dichiara vegana. Quando si considera invece il genere a sorpresa e in controtendenza rispetto agli anni precedenti, sono più gli uomini a dichiararsi vegani rispetto alle donne, ben l’1,7% rispetto allo 0,9%.

Green Trail è anche online su tutti i canali di TuttoFood

Anche online su Expo Plaza, la piattaforma digitale interattiva che accoglie il catalogo di manifestazione, verrà a breve inserito il percorso Green Trail, sia come filtro di ricerca sia come anteprima cliccabile sulla home page della piattaforma, accanto ai settori merceologici verticali di TuttoFood. Cliccando sull’imnagine e il logo Green Trail sarà possibile consultare l’elenco delle aziende che aderiscono al percorso. In parallelo, il percorso verrà comunicato anche attraverso gli altri canali online di TuttoFood, come le dem e sarà presto disponibile un approfondimento nella sezione “Settori” del sito.

Il focus per TuttoFood è anche sullo spreco alimentare

Ancora in tema di sostenibilità, questa volta declinata nel contrasto allo spreco alimentare, TuttoFood 2023 riproporrà l’iniziativa TuttoGood in collaborazione con diverse Ong italiane, che negli anni ha permesso di recuperare tonnellate di alimenti ancora utilizzabili al termine delle giornate di manifestazione.