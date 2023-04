Tutto pronto per la 26ª edizione di Issa Pulire

Issa Pulire 2023, la fiera internazionale dedicata al comparto della pulizia professionale e della sanificazione, è in programma a Fiera Milano, a Rho, dal 9 all’11 maggio e si svolgerà in contemporanea con TuttoFood. L'edizione 2023 vedrà la presenza di grandi gruppi industriali internazionali e aziende leader di settore che esporranno la più completa ed evoluta gamma di macchine, prodotti detergenti e disinfettanti, attrezzature, strumenti e componenti per la pulizia professionale, l’igiene e la sanificazione degli ambienti indoor e outdoor.





La fiera, che rappresenta lain cui domanda e offerta si incontrano, sarà anche un luogo di formazione, di condivisione e di riflessione, grazie a un ricco palinsesto di eventi.

Issa Pulire 2023 è programma a Fiera Milano, Rho, dal 9 all’11 maggio

La 26ma edizione di Issa Pulire accoglierà il Padiglione Disinfestando, una nuova area dedicata al settore della Disinfestazione. Un padiglione che è il frutto di un accordo siglato tra Issa Pulire Network e Sinergitech, organizzatrice di eventi e corsi per il settore del Pest Management e Pest Control.

Padiglione Disinfestando, una nuova area in fiera

L’idea è quella di raccogliere in un unico luogo tutti gli operatori professionali della pulizia indoor e outdoor e realizzare un valore aggiunto sia per gli espositori sia per i visitatori. «L'idea è quella di coinvolgere tutti i professionisti dell'igiene ambientale sia in aree interne sia esterne sotto lo stesso tetto, rappresentando più valore sia per gli espositori che per i visitatori» - ha dichiarato Toni D’Andrea, ceo di Issa Pulire Network.

Issa Pulire si svolgerà in contemporanea con TuttoFood

«Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con Issa Pulire già nel 2019 che è progressivamente diventato più ampio e frequentato, aprendo orizzonti, soprattutto commerciali, di grandi potenzialità e dimensioni - ha commentato Pasquale Massara, presidente di Sinergitech - Le aziende interessate a esporre all’interno del Disinfestando Pavilion possono contattare la segreteria di Sinergitech che fornirà tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento».

Due competizioni durante Issa Pulire 2023

Durante la kermesse si svolgeranno due competizioni: la prima in ordine temporale sarà il premio “Product of the Year Issa Pulire 2023”, giunto alla sua terza edizione, che culminerà con la premiazione del vincitore il 9 maggio. La seconda competizione, che si terrà il 10 maggio, è l’Hackathon, una novità assoluta per la fiera e una delle prime competizioni di questo tipo dedicate al settore del cleaning. Il premio “Product of the Year Issa Pulire 2023” è riservato esclusivamente alle aziende che partecipano alla manifestazione ed è stato istituito per riconoscere l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale, igiene e sanificazione ambientale, sicurezza, facility management, disinfestazione, lavanderia, servizi, sollevamento, car wash e logistica e l’efficacia dei prodotti immessi sul mercato e esposti alla manifestazione.

Il settore della pulizia è in trasformazione, grazie anche alle nuove tecnologie

Hackathon, invece, deriva dalla fusione delle parole hacker e marathon: si tratta di una competizione in cui diverse squadre si sfidano per trovare soluzione a un dato problema. Per la prima edizione dell’Hackathon, organizzata in collaborazione con Fds, il problema a cui trovare risposta ruoterà intorno al tema Smart Facility: Pulizia connessa al futuro. Il settore della pulizia è in trasformazione e la digitalizzazione non solo aiuta i fornitori di servizi a migliorare la salubrità e la sicurezza degli edifici, ma li rende il punto di riferimento per implementare e raggiungere gli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) dei loro proprietari. In sostanza le squadre si sfideranno per dimostrare in che modo gli addetti alle pulizie, formati ed equipaggiati con strumenti digitali, possono contribuire a raggiungere gli obiettivi Esg e a portare risultati misurabili oggettivamente. Alla competizione possono candidarsi studenti universitari degli ambiti informatico, economico, ingegneristico, gestionale, ambientale e progettuale che parteciperanno in team composti da 3/6 persone per un totale massimo di 10 gruppi di lavoro.