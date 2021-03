Come si prepara il gelato perfetto? Tutti i segreti dei maestri su YouTube

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 12:10

Il Mantecado, il gusto dell’anno scelto dalla Spagna

Online nei laboratori dei maestri gelatieri

La digital experience di Sigep

Tutti i segreti del gelato

Video contest per gelatieri d’europa

Su YouTube come realizzare il gelato perfetto

a stagione delè ormai alle porte: il 24 marzo si festeggia la Giornata Europea del Gelato Artigianale , giunta ad una nona edizione che si preannuncia ricchissima di novità. Nell’ultimo anno l’intera filiera ha, infatti, mostrato la volontà di ripartire e non arrendersi davanti alle difficoltà del periodo e con grande creatività e spirito di iniziativa ha cercato e trovato strade alternative, ma altrettanto efficaci, per continuare a promuovere l’arte gelatiera nel mondo.E così ecco che, in attesa di celebrare il Gelato Day con un cono o una coppetta di “ Mantecado ” – il Gusto dell’Anno scelto dalla–, i golosi di tutto il mondo potranno scoprire di più su questa eccellenza gastronomica, a cui l’Unione Europea ha dedicato una Giornata, e persino entrare neidei migliori. Tra le novità dell’edizione numero 9 del Gelato Day c’è, infatti, l’appuntamento, tutto digitale, a Sigep Exp, l’inaugurazione di nuovoe un concorso che metterà alla prova maestria e creatività degli artigiani del gelato del Vecchio Continente.Dopo la decisione di rimandare al prossimo anno (22-26 gennaio) l’edizione fisica di– il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group –, nasce “”, una versione completamente virtuale e rinnovata del più importante appuntamento professionale dedicato al mondo delIn programma dal 15 al 17 marzo, coinvolgerà ladi professionisti e imprese della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in un fitto palinsesto di incontri,In questa versione digitale della manifestazione non poteva certo mancare il Gelato Day, che avrà una sua pagina dedicata in cui i visitatori potranno accedere a numerosesul gelato artigianale e sulla Giornata del 24 marzo. Ma non solo: in programma anche un laboratorio che guiderà professionisti e appassionati nelladel gelato al gusto, nell’ambito del Sigep Lab, un vero e proprio centro di produzione di, dove la formazione professionale è protagonista con corsi, show cooking e dimostrazioni. L’appuntamento è per martedì 16 marzo alle 15 con il docente di Cast Alimenti Ciro Fraddanno, accompagnato dal presidente di Artglace Marco Miquel Sirvent, il Vicepresidente di Artglace Domenico Belmonte, l’artigiana Silvia Chirico di Tenuta Chirico, noto caseificio di Ascea ora anche agrigelateria, e la biologa nutrizionista Marianna Rizzo, esperta di educazione alimentare e dieta mediterranea, che approfondirà gli aspetti nutrizionali del gusto Mantecado e spiegherà come il gelato possa anche avere una funzione salutistica.Tutto digitale anche ilindetto da Artglace che darà ai gelatieri europei la possibilità di guadagnarsi un posto per partecipare alledella decima Giornata europea del Gelato Artigianale al Parlamento Europeo nel 2022. Ogni gelatiere dovrà realizzare un breve video di 90 secondi in cui mostra la preparazione del Mantecado, seguendo la ricetta ufficiale.I video potranno essere inviati fino al 30 giugno e saranno giudicati da una giuria di esperti che valuterà originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo del gusto, estetica e decorazione della vaschetta (regolamento completo sul sito www.gelato-day.com ). Non solo: i video in gara saranno anche pubblicati sui social e gli altri canali online del Gelato Day, dando la possibilità a tutti i golosi del mondo di entrare nei laboratori e scoprire tutto il lavoro, la maestria e la creatività che stanno dietro ad una vaschetta di gelato artigianale.Sono proprio i video partecipanti al concorso i primi a popolare il nuovo canaledel Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram. Se una delle domande più frequenti, quando si parla di gelato, è sempre stata «Come realizzare il gelato artigianale perfetto?», il canale YouTube svelerà tutti i, non solo ai professionisti del settore, ma anche e soprattutto agli appassionati, che potranno scoprire come si prepara un gelato, quanto lavoro richiede, quali capacità sono richieste per produrre uno dei prodotti gastronomici più amati, quante dosi di fantasia ed estro e quanta di tradizione accompagnano da decenni la sapiente arte gelatiera nel nostro Paese e in tutto il mondo.Il calendario die incontri digitali rappresenta solo una parte delle celebrazioni del Gelato Day. Se il periodo resta incerto, condividere lo spirito di questa golosa Giornata è sempre possibile, per tutti, gustando un buon gelato in gelateria o direttamente da casa, grazie al servizio diPer informazioni: www.gelato-day.com