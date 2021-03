Valtènesi, brindisi online alla primavera per un futuro sempre più rosa

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 12:29

I

Collegamenti e concorso a premi per l'evento online

Un video emozionale sul territorio

Etichette in edizione limitata

Collegamenti e concorso a premi

Per un futuro più… rosa

brinda alla nuova stagione con “”, un grandein programma venerdì 19 marzo sui canali social del Consorzio (Instagram, Facebook e YouTube): appuntamento alle 17.30 per scoprire la nuova annata del, come da disciplinare sul mercato dallo scorso 14 febbraio , ma anche alcune importantidestinate a caratterizzare l’attività promozionale del Consorzio nel 2021.A spiccare in modo particolare sarà l’del primo ed attesosu territorio rivierasco girato lo scorso anno: un progetto sul quale il Consorzio Valtènesi ha investito molto con l’obbiettivo di realizzare un elegante ed efficace strumento di promozione per la stagione turistica 2021.In programma anche la presentazione delleconsortili incon le immagini dell’illustratore, autore della nuova immagine del Consorzio, adattate dallo studio Kitò.Non mancherannocon Marco Sabellico e Lorenzo Ruggeri della redazione del Gambero Rosso e con Filippo Bartolotta, ideatore del portale Mamablip, piattaforma con la quale il Consorzio ha inaugurato una collaborazione per la promozione internazionale dei propri vini suiPrevisto anche un concorso a: durante la diretta verranno poste tre domande sulla Valtènesi, ed i primi 50 utenti che risponderanno correttamente riceveranno ilcontenente 6 bottiglie in edizione limitata.La diretta streaming sarà condotta dal celebre sommelier e degustatore gardesanoalla presenza del presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago e del direttore Carlo Alberto Panont.«Nonostante la situazione ancora difficile sul fronte sanitario, il Consorzio vuole guardare conad una primavera che rimane carica di attese e speranze per tutto il comparto enogastronomico - afferma il presidente del Consorzio Valtènesi- l’auspicio è che si possa presto trovare una via d’uscita da questache ci tiene in ostaggio ormai da un anno: noi andiamo avanti fiduciosi e con questa iniziativa online vogliamo cominciare a preparare il terreno per quando i nostri ristoratori ed albergatori potranno finalmente riaprire e tornare ad accoglieree appassionati sul nostro lago di».