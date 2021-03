La Primavera sboccia a Merano: torna il festival dei fiori

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 15:59

Mostra mercato delle piante a ingresso gratuito

Torna uno degli eventi più attesi della città

Insieme all’Anteprima Merano WineFestival

Nel rispetto della natura

Visita ai giardini di Castel Trauttmansdorff

Buon cibo e prodotti artigianali al Mercato Meranese

La Primavera a Merano

Gli appuntamenti nei dintorni

(Bz), città dei fiori, torna(Mff), da qualche anno uno dei momenti clou dellain città. Si tratta di una manifestazione che colorerà e profumerà la città altoatesina dal 28 al 30 maggio 2021, con unadi fiori, di piante rare e di prodotti per il giardinaggio.Merano Flower Festival è un punto di incontro per la gente del luogo e un appuntamento fisso per gli ospiti, in armonia con la proposta di Merano, autentica, di qualità, originale e ricca di tradizione.Tre giorni in cui la città si trasformerà, coinvolgendo il centro cittadino e anche tutti i dintorni, in un’atmosfera elegante e affascinante. Epicentro della manifestazione saranno lelungo il Passirio, dove si svolgerà una mostra mercato dei fiori e delle piante, a ingresso gratuito. Qui sarà, ovviamente, possibile acquistare fiori e piante dai migliori vivaisti d’Italia ma anche partecipare aper adulti e bambini, dove imparare a sviluppare il proprio “pollice verde”.Grande novità del 2021 sarà la concomitanza con l’ Anteprima Merano WineFestival . In attesa del tradizionale appuntamento di novembre (2021), nel fine settimana dal 28 al 30 maggio si svolgerà, infatti, un’Anteprima Merano WineFestival (Naturae et Purae), dedicata alla, ovvero: Planet – People – Profit. Un evento che, con contenuti di grande interesse, si rivolgerà a un pubblico selezionato (non oltre 500 persone al giorno) e consisterà in un percorso sensoriale tra aromi e profumi della natura, abbinati alla purezza del vino.Merano Flower Festival è un vero e proprio momento “green” e la città e gli organizzatori si adopereranno per favorire ilper consentire a tutti di visitare la manifestazione nel più assoluto rispetto della natura.L’evento fa parte di un ampio programma che è ilche ha l'obiettivo di preservare e sviluppare Merano come “Città giardino” con le sue, i, ie i. Il piano del Verde serve a sviluppare infrastrutture urbane in un contesto di crescente consumo di suolo, ad adattarsi al cambiamento climatico, ad aumentare la biodiversità, a creare giardini di rilievo ecologico, sociale e urbanistico e una interconnessione tra il verde e gli spazi aperti nonché a creare un ambiente sano e vivibile. Il verde urbano non è né un lusso né una merce di scambio: gli spazi verdi ed i parchi hanno funzioni sociali, sanitarie, ecologiche e sempre più climatiche.In occasione del fine settimana di Merano Flower Festival sarà anche possibile, a soli 3 km dal luogo di svolgimento della manifestazione.I Giardini si estendono a digradare su una superficie complessiva di 12 ettari e riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, con oltre 80 ambienti botanici dove prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo, con vedute mozzafiato sugli scenari montani circostanti e sulla città di Merano. Qui saranno organizzate anche visite speciali per l’occasione del Merano Flower Festival.Tornando nel centro cittadino, in quei giorni si svolgerà anche il Mercato Meranese, tradizionale appuntamento del sabato per acquistare prodotti della terra ma anche originalidell’, venduti da chi li ha prodotti. Il Mercato Meranese (Mm) è uno dei principali momenti in cui trascorrere il sabato mattina, acquistando prodotti selezionati locali o degustando piccole prelibatezze. Il Mercato, che sposa i principi dellae della, unendo tradizione,, si svolgerà lungo la parte superiore di Corso Libertà, vicino a Piazza della Rena, il sabato mattina. Gli stand sono stati ideati dal designer di fama internazionale Martino Gamper, di origini meranesi.In primavera la città si trasforma in un festival di, e Merano, per valorizzarli e celebrarli, ha ideato la Primavera a Merano (dal 1° aprile 2021), un contenitore die manifestazioni organizzate in un’ottica di sensibilità ecologica e ambientale.La Primavera a Merano – tema di quest’anno la biodiversità - è organizzata dall’Azienda di Soggiorno, in collaborazione con i paesi di Scena, Tirolo e Naturno, e consiste in una serie di iniziative e attività in grado di donare benessere al corpo e alla mente e di aprire nuovi spazi dove godere della natura e delle sue proprietà rigeneranti. Merano Flower Festival, in programma dal 28 al 30 maggio è da qualche anno uno dei momenti clou della Primavera a Merano, confiorite e imponenti figure vegetali, un grande mercato dei fiori e di prodotti per il, un ricco programma pere adulti e diversi laboratori. Un altro appuntamento di forte richiamo è il Mercato Meranese (MM), che, dalla primavera diventa uno dei principali momenti in cui trascorrere il sabato mattina, acquistando prodotti selezionati locali o degustando piccole prelibatezze. Infine, ricordiamo Muoviti a Merano, il programma che inizia in primavera e si conclude tardo autunno, per mettere in movimento corpo e anima, con istruttori e guide qualificate. Early Bird, per esempio, è un’attività di movimento nella natura facile e accessibile a tutti, durante la quale si cammina e si eseguono semplici esercizi, ogni sabato mattina, con partenza dal Parco Elisabetta.In primavera, una moltitudine di meli in fiore trasformano la zona intorno a Naturno in un paesaggio da fiaba, dove anche i ciclisti possono pedalare immersi in un questo dipinto primaverile, sia lungo la pista ciclabile Via Claudia Augusta, inoltrandosi nei rigogliosi frutteti, sia più in alto lungo i sentieri di Monte Tramontana. Il paese celebra il risveglio della natura e l'energia rinvigorente della primavera con diversi appuntamenti.Al Gardenflair, una grande varietà di piante e alberi, insieme a opere d'arte e ogni tipo di decorazione per il giardino. Inoltre, tanti stand con prodotti a base di erbe aromatiche, come tè, sali e spezie, oltre a diverse specialità da giardino. Quest'anno anche un ricco programma accompagnerà l’evento, con laboratori di erboristeria, conferenze di esperti, bricolage per i più piccoli e molto altro.In maggio, il centro del paese di Scena si trasforma in un paradiso in fiore. Sedie a sdraio e panchine artistiche invitano a una sosta, mentre aiuole di erbe aromatiche profumano l’aria. Da non perdere il Mercato delle erb(acc)e e la Passeggiata dei Sapori con spezie rare, piante e specialità locali. Da segnalare il 22 maggio ore 11.00-14.00: Matinée musicale nello storico Thurnergut, uno dei masi più belli e più antichi di Scena.