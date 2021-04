Merano Wine Festival: anteprima con Naturae et Purae

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 12:56

Dal 28 al 30 Maggio si svolgerà l'anteprima di Merano Wine festival

Quattro momenti di approfondimento

Campania Felix - Blanc de Blanc consisterà in una presentazione e degustazioni di prodotti vitivinicoli tipici delle varie aree e zone della Campania. Il focus sarà sui bianchi. Parteciperanno rappresentanti dei territori, Consorzi e aziende.

Durante Cult Enologist, invece, presentazioni e degustazioni dei migliori vini dei 12-15 enologi cult di fama internazionale, con prodotti selezionati tra 100 aziende vitivinicole.

Catwalk Rosè sarà una rassegna nella rassegna, dedicata ai vini rosè e alle bollicine, cui parteciperanno aziende vitivinicole in rappresentanza dei consorzi vini rosè e delle bollicine.

Il tema di Think Tank sarà la Sostenibilità della filiera vitivinicola. Un evento digitale con la partecipazione di università e istituzioni su WineHunterhub. Una piattaforma (winehunterhub.com) per garantire maggiore visibilità e uno spazio d'incontro digitale per produttori, visitatori, stampa e wine lovers.

a 28 al 30 maggio andrà in scena il, da qualche anno uno dei momenti clou del contenitore di eventi “Primavera a Merano”, con installazioni fiorite e imponenti figure vegetali, un grande mercato dei fiori e di prodotti per il giardinaggio, un ricco programma per bambini e adulti e diversi laboratori. In parallelo, nelle stesse giornate, si svolgerà anche un, con contenuti di grande interesse, che si rivolgerà a un pubblico selezionato (non oltre 250 persone per sessione) e consisterà in un percorso sensoriale tra aromi e profumi della natura, abbinati alla purezza del vino . Il tutto nell’assoluto rispetto della normativa anti Covid. Il programma dell’evento prevede quattro distinti momenti: Campania Felix - Blanc de Blanc (28-29 maggio, Kurhaus - Pavillon des Fleurs), Cult Enologist (28-29 maggio, Kurhaus - Kursaal), Catwalk Rosè (29-30 maggio, Kurhaus - Kursaal), Think Tank - Sostenibilità della filiera vitivinicola (29 maggio, digital event).Per informazioni: www.winehunter.it