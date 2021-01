The WineHunter anche cartacea. Oltre mille aziende recensite e tutti gli awards

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 19:30

Helmuth Köcher e la guida The WineHunter Award “Wine, Food, Spirits, Beer” 2020-2021 - Foto Armin Huber

Approfondimenti sull'Alto Adige vitivinicolo

Oltre 7000 vini degustati

Prodotti premiati e graduatorie Top

diventa unae pubblica i produttori selezionati dadurante un intero anno di selezione da parte sua e delle sue commissioni di assaggio.Si tratta di un volume da collezione che racchiude e presentadistribuite sul territorio italiano, per ognuna delle quali è possibile trovare fino a cinque vini selezionati. Le referenze in ambito culinario si trovano nellache presenta rispettivamentee i prodotti per i quali sono stati selezionati.La guida è arricchita da un’di The WineHunter Helmuth Köcher su una panoramica sulla suddivisione delledella penisola e da un approfondimento realizzato in collaborazione con l’azienda di soggiorno di Merano. Focus, questo, dedicato alstorico delnell’area die dintorni che permette di accedere a numerose informazioni sullo sviluppo della viticoltura meranese e sulla sua cultura del vino in, alla quale lo stesso Merano WineFestival contribuisce dal 1992, anno della prima edizione.Sfogliare le pagine della guida The WineHunter Award Wine Food Spirits Beer 2020-2021 diventa l’opportunità di compiere un viaggio esclusivo alla scoperta diunici che caratterizzano l’Italia e dai quali nasconodi straordinaria eccellenza. Un grande lavoro di ricerca, selezione continua e condivisione che scaturisce dagli oltree più dinel corso del 2020 e riconosciuti da “”, il motto che dal 1992 ispira The WineHunter Helmuth Köcher.All’interno della guida i prodotti premiati si suddividono tra quelli che hanno ottenuto l’(90 – 92,99 punti), l’(93 – 95,99 punti) e il(96 – 100 punti). Oltre ai vincitori degli Award, la guida presenta ladel vino di ogni regione e le listeLa guida si può acquistare direttamente dallo, nei siti e-commerce www.spaghettimandolino.it, www.amazon.it e www.ebay.it e nelle librerie Athesia dell’Alto Adige. Sul sito The WineHunter Merano si potrà acquistare assieme alla Guida anche il Set da Vino by Pulltex firmato "The WineHunter”.Per informazioni: https://winehunter.it/store/