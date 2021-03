Il Giro d'Italia arriva a Stradella. L'Oltrepò prepara l'accoglienza

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 07:35

S

Dopo 27 anni il Giro d'Italia torna a Stradella

Primo passo: nasce il Comitato di Tappa

La 18° tappa del Giro d'Italia

La soddisfazione di Comune e Regione

Opportunità di markting

La presentazione delle iniziative legate al Giro d'Italia



I progetti collaterali: Oltrepò in Giro

ono passati 27 anni e il Giro d'Italia torna ain occasione della sua edizione numero 104. Nel 1994 si corse la Sondrio-Stradella, vinta da Maximilian Sciandri, mentre la Corsa Rosa di quell’anno andò a Eugenio Berzin, naturalizzato proprio a Broni, che è naturalmente uno dei comuni coinvolti dall’arrivo.Con l’del percorso intero delscatta la promozione deldell’arrivo di Stradella, 18° frazione programmata il giorno 27 maggio. Stradella con il Comune, l’intera amministrazione e il Comitato di Tappa appositamente creato per promuovere al meglio questo importante evento, annuncia con orgoglio un importante ricongiungimento con un mondo che le appartiene da sempre. Il grandein tutte le sue forme. Per tutti considerato un momento di ampia valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.«Siamo molto felici di potercon gli organizzatori del Giro, anche se virtualmente, questo importante momento - ha detto il sindaco di Stradella,- e ringrazio in particolare lache si è impegnata per arrivare a questo momento ufficiale. Un team capitanato dall’assessore allo sportche coinvolge, come giusto, i nostri punti di riferimento locali del ciclismo, campioni e manager come Emanuele Bombini ed Eugenio Berzin che non sono solo testimonial del territorio ma sono veri promotori capaci di dialogare anche tecnicamente con i vertici diper raggiungere un obiettivo importante come questo. Abbiamo stretto unamolto intensa con il, che è fondamentale partner per questo evento».Pienaanche dall’assessore regionale lombardo all’Agricoltura,: «Il progetto di rilancio dell’Oltrepò Pavese, del territorio e dei suoi vini passa anche da grandi iniziative come questa. Nel, come nel ciclismo, le grandi individualità fanno la differenza, ma solo quando si fa squadra si vince: è questo il messaggio che deve passare e che deve guidare tutti i rappresentanti dell’Oltrepò anche nelle sfide future. Passano gli anni, ma ildel Giro d’Italia non sbiadisce. Avere l’onore di ospitarlo deve essere uno stimolo anche per migliorare i servizi in chiave futura».Il valore di questa operazione è alto, non solo per l’impegno economico del Comitato di Tappa e dell’amministrazione comunale, ma anche per l’di comunicazione di Stradella e di tutto il territorio limitrofo che viene coinvolto in unmediatico di forte impatto. «Siamo molto concentrati nell’accogliere il Giro come si deve nel rispetto delle regole di questa Pandemia e con l’idea di salvaguardare al massimo anche dal punto di vista dellail nostro bellissimo territorio», ha spiegato Cantù.Lo scorso 8 marzo, al Teatro Sociale di Stradella, la squadra rosa capitanata dall’assessore allo Sport e alla Promozione del territorio di Stradella, Andrea Frustagli ha presentato tutto il piano: «Abbiamo presentato con tutti gli amici, istituzioni, sponsor e campioni, lecollaterali e illustrato le motivazioni nonché ilegati a questo importante momento di comunicazione e di indotto per il territorio. Il progetto è stato intitolato Oltrepò in Giro, claim studiato per aspettare la Corsa Rosa con evidenti ritorni e coinvolgimenti di una decina di amministrazioni comunali, per concentrarsi sull’ultima settimana “aspettando il Giro” con un fitto programma di iniziative. E proseguire anche dopo il Giro d’Italia facendo in modo che questalasci una scia rosa di energia positiva a beneficio di tutti».