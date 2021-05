In Franciacorta tra fiori e vini. Inno alla ripartenza

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 14:58

Torna dal 21 maggio al 6 giugno, la 22ª edizione di Franciacorta in Fiore

Buon auspicio per un futuro roseo

Evento diffuso

Coinvolti 18 comuni della Franciacorta

un piccolo ma importante segno di rinascita e speranza., promossa dal Comune di Cazzago San Martino (Bs) e dalla Pro Loco. Quest'anno – novità - la kermesse bresciana allarga lacon un’edizione speciale che propone un format rinnovato ed esteso, anche al territorio nazionale.«Questa manifestazione - dicono gli organizzatori con in testa il commissario prefettizio Simeone - ha rappresentato nel corso degli anni,franciacortino. La speranza è che tutte le opere floreali che abbelliranno nei prossimi giorni questa stupenda zona della Provincia di Brescia a ridosso del lago d'Iseo, rappresentino un auspicio per un futuro più sereno».L’emergenza Coronavirus ha sconvolto l’organizzazione tradizionale dell’evento e ha costretto ad annullare quello nel 2020., che mostrano tutto il meglio del florovivaismo locale e nazionale. In questo modo verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza ancora in atto che prevedono i divieti di assembramento e la distanza sociale.La kermesse si svolgerà dal 21 maggio al 6 giugno eche compongono l’Associazione Terra della Franciacorta, che si sono accordati per rendere il territorio franciacortino e le aree circostanti più belli e attrattivi a tutti i suoi visitatori.Per tre settimane saranno messe in vetrina la bellezza dei fiori, le fragranze e i sapori della Franciacorta, con al centro le cantine che producono le superbe Docg.