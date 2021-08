Sulla spiaggia di Minori è tempo della Notte del Panettone

Sul lungomare di Minori, una delle perle della Costiera Amalfitana, si terrà il 24 agosto a partire dalle 19.00, la prima edizione de “La Notte del Panettone in riva al mare”. Si tratta di uno degli eventi di avvicinamento organizzati dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano al Panettone World Championship, che si svolgerà a ottobre a HostMilano.

Il panettone

Il panettone e i maestri pasticceri arrivano al mare

«È un onore per i maestri dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano presentare al pubblico i nostri lievitati in un territorio ricco dal punto di vista di storia gastronomica e di materie prime che rappresentano l’eccellenza del made in Italy», ha affermato il presidente Claudio Gatti.

La località di Minori

«Sarà un grande giorno per Minori e tutta la Costiera Amalfitana - gli ha fatto eco Salvatore De Riso, fra i soci fondatori dell’Accademia nonché presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani - accogliere i membri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, eccellenze nel settore dei lievitati, e poter organizzare nella mia terra un evento così prestigioso, è magnifico ed è sempre stato un mio grande desiderio. L’Accademia è nata per divulgare in giro per il mondo il gusto del vero panettone artigianale e spero che Minori possa diventare una tappa fissa di questo percorso».