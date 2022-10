Cioccolatò 2022: il Giro del cioccolato in dieci giorni

Il Giro del cioccolato in 10 giorni è il claim dell’edizione 2022 di CioccolaTò, dal 28 ottobre al 6 novembre, un viaggio lungo dieci giorni fatto di gusto, spettacoli e che coinvolge tutti i sensi e regala emozioni a ogni assaggio.

CioccolaTò 2022 ha un vasto programma di appuntamenti tematici che guidano il pubblico nella scoperta e nella conoscenza. Piazza San Carlo e via Roma sono il cuore della manifestazione un laboratorio di cioccolato a cielo aperto.

Cioccolatò, a Torino dal 28 ottobre al 6 novembre

Casa CioccolaTò in piazza San Carlo

In piazza San Carlo è allestita ‘Casa CioccolaTò’ dove ogni giorno andranno in scena gli showcooking con gli chef stellati, i laboratori con i Maestri Artigiani e Pasticceri Torinesi e di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani).

Torna La Fabbrica del Cioccolato, una storica e una moderna, allestita in collaborazione con il maestro cioccolatiere Silvio Bessone e la Selmi Group, azienda leader nel settore dei macchinari per la lavorazione del cioccolato. Silvio Bessone firma anche la ‘Mostra del Cacao’ nel mondo, tra fotografie, filmati, sacchi di cacao e storie vere.

Alcuni eventi di Cioccolatò a Torino

Alcuni appuntamenti tratti dal programma consultabile su www.cioccola-to.events.

Sabato 29 ottobre alle ore 17 Il Cioccolato con le Stelle Attenti a quei Due!!

Chef Marcello Trentini Ristorante Magorabin Torino e Filippo Novelli Pastry Chef La Perla di Torino. Un viaggio al di là delle frontiere tra contaminazioni e abbinamenti arditi: Tacos al cacao con pancia di maiale pad thai, aji amarillo, nocciole e germogli di soia (Messico, Tailandia, Mauritius, Perú, Cina e Piemonte) in abbinamento a una cioccolata calda all’acqua speziata.

Domenica 30 Ottobre alle ore 17 lo chef stellato Claudio Vicina del ristorante torinese Casa Vicina partecipa all’appuntamento “Il cioccolato con le stelle” con il New Bicerin di Torino, una variante del Bicerin, più piccolo, proposto come predessert all’interno del Menù Gastronomico, il caffè è racchiuso all’interno di una camicia di zucchero e il cioccolato non è liquido e caldo bensì una mousse a temperatura ambiente.

Lunedì 31 ottobre CioccoHalloween Cioccolatino O Scherzetto?

Una giornata di eventi gustosi da paura, giochi, animazione, horror games a cura di N.I.D.A. Nazionale Italiana dell’Amicizia. I bambini si sfideranno e verranno premiati in modo cioccolatoso.

Dalle 15 alle 17 - laboratorio bimbi con Silvia Federica Boldetti Pastry Queen 2016 - campionessa del mondo - Maestro Ampi.

Giovedì 3 novembre Convegno Cioccolato&Turismo Ore 10.30

Ospiti nazionale e internazionali, collegati a distanza e in presenza si confrontano sulla valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale del cioccolato. Progetti e parole dalla produzione artigianale alla promozione, all’insegna del consumo responsabile. Appuntamento organizzato in collaborazione con Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia, VisitPiemonte Dmo e The Chocolate Way la prima rete internazionale che lega città d’arte, capitali europee e distretti produttivi artigianali accomunati dal cioccolato.

Venerdì 4 novembre Il matrimonio d’amore tra cioccolato e caffè

Oropuro Caffè, main sponsor dell’edizione 2022 di CioccolaTò realizzerà laboratori e degustazioni tra caffè e cacao. Il giorno del caffè sarà Oropuro day, una giornata ricca di eventi, incontri e workshop in cui scoprire le caratteristiche e i più` antichi segreti della tostatura napoletana direttamente da professionisti del settore. In piazza San Carlo, allo stand Oropuro verrà riprodotto l'intero processo di torrefazione. In collaborazione con Desa e Centrale del Latte di Alessandria e Asti. Il programma completo e gli appuntamenti sono consultabili sul sito http://www.oropurocaffe.com .

Sabato 5 novembre alle ore 17 Il Cioccolato con le Stelle

Chef Fabrizio Tesse - Ristorante La Pista – Torino e la pastry chef Evi Pollioto presentano Il Cavialotto, ovvero un gianduiotto di cioccolato bianco e vaniglia con un cuore di gelèe al bergamotto appoggiato su una meringa senza zucchero profumata al lime servito con del caviale.

Appuntamenti sul territorio