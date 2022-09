Elementi, l’evento che celebra il mondo della pizza

Seconda edizione di successo per Elementi-Only For Pizza Lovers, l’evento che celebra il mondo della pizza andato in scena a Milano dal 9 all’11 settembre nella corte del Mare Culturale Urbano. Il format, ideato e prodotto dall’agenzia Wla in collaborazione con Molino Vigevano 1936, celebra la pizza, la sua storia e le sue tradizioni ma, soprattutto, gli ingredienti che la compongono.

Elementi, a Milano dal 9 all'11 settembre

Appuntamento aperto al pubblico

Nato quattro anni fa come manifestazione itinerante dedicata alla scoperta dei segreti dell’impasto perfetto, Elementi oggi è una kermesse stabile, non più dedicata ai soli addetti ai lavori, ma anche al pubblico.

Fabrizio Lo Conte guida Molino Vigevano 1936

Maestri di valore

«Elementi - ha spiegato Natale Porcino, managing partner di Wla – vuole raccontare la pizza nella sua accezione più moderna e contemporanea: ottime materie prime e maestri pizzaioli. Il tutto sotto l’ombrello della condivisione». Ecco allora la presenza di pizzaioli del calibro di Antonio Greco (Da Zero, Milano), Antonio Pappalardo (La Cascina dei Sapori, Brescia), Diego Vitagliano (10 Pizzeria, Napoli), Petra Antolini (Settimo Cielo, Verona), Davide Fiorentini (O’ Fiore Mio, Bologna e Faenza), Umberto Calemme (Cocciuto, Milano), Michele Bellomo (Amunì, Milano) a rappresentare la pizza napoletana, italiana, romana, in teglia, alla pala, senza glutine. Una postazione, a cura di Farine Magiche del Gruppo Lo Conte, che ha acquisito Molino Vigevano nel 2013, è stata dedicata ai fritti realizzati dagli chef di Mare Culturale Urbano.

Farina Vesuvio è il fulcro della nuova campagna Master del Cornicione

I plus di Farina Vesuvio

Obiettivo della manifestazione è quello di diffondere una cultura della pizza giovane e contemporanea. Su questa linea molto apprezzati i workshop organizzati in collaborazione con Farina Vesuvio di Molino Vigevano. Grazie alla presenza di germe di grano vitale macinato a pietra, Vesuvio è ideale per realizzare una pizza napoletana alta, soffice e alveolata. Una farina per tutti, studiata per il mercato retail e protagonista di Matser del Cornicione, la nuova campagna social di Molino Vigevano presentata nel corso della tre giorni di Elementi.

In coda di fronte alle postazioni pizza presenti a Elementi 1/2 Pizza Margherita con cornicione in evidenza 2/2 Previous Next

Il Master del Cornicione sarà Ambassador

Una campagna studiata per i consumatori che intendono cimentarsi nella realizzazione di una pizza napoletana a casa propria. La formula ruota intorno a una sfida social dove l’Ambassador Antonio Malati di Pizza sfiderà una squadra di food influencer e la propria community a diventare un Master del Cornicione. Ogni mese, sulle piattaforme social di Molino Vigevano, verrà decretato il miglior pizza lover. Chi si aggiudicherà il titolo di Master del Cornicione diventerà l’Ambassador di Molino Vigevano.



www.molinovigevano.com