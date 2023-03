Al via il Wine Tour delle Marche: dalla vigna alla tavola

Antichi borghi medievali tra i più belli d'Italia incastonati tra mare, colline e montagne, paesaggi bucolici, città d'arte, musei che racchiudono autentici tesori, teatri, biblioteche, università all'avanguardia. Ed ancora: uno straordinario ventaglio di eccellenze enogastronomiche (olio, formaggi, salumi, tartufi, vini) che a loro volta costituiscono per gli amanti della buona tavola il pretesto per visitare un territorio unico al mondo anche per qualità della vita. Tutto questo sono le Marche, l'unica regione italiana declinata al plurale, che si affaccia sull'Adriatico dall'Emilia Romagna all'Abruzzo e confina nell'entroterra con la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Una regione affascinante che merita il viaggio.

Nei giorni scorsi a Fermo, la città di Papa Sisto V, in occasione del 31° Festival di primavera, il patron di Tipicità Marche, Angelo Serri, ha presentato il "Wine Tour" delle Marche: dalla vigna alla tavola. Ospiti d'onore il giornalista siciliano Gioacchino Bonsignore di Canale5, la giornalista pugliese Monica Caradonna e l’Assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini. Il "Wine Tour" delle Marche rappresenta una gustosa anteprima itinerante del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi griffato Tipicità EXPerience, che quest’anno festeggerà il suo decimo compleanno.

Sedici incontri a tavola: una vetrina di sapori alla scoperta delle Marche

In 16 tappe, che si snodano tra il 24 marzo e il 19 maggio, il "Wine Tour" attraversa la primavera per incontrare, in tre mesi, i protagonisti della filiera vinicola marchigiana. Ogni appuntamento rappresenta una narrazione del territorio raccontata, attraverso i sapori della cucina marchigiana, dagli chef che accompagneranno i commensali alla scoperta delle "loro" Marche. Sapori unici, presentazioni originali e… quel gusto in più che arriva dal backstage! Infatti, la foodblogger Ilaria Cappellacci condurrà i commensali alla scoperta di quel che accade nelle cucine, dei segreti del mestiere e dei percorsi di vita di chef, sommelier, viticoltori e birrai.

Ben 45 realtà, tra cantine e birrifici, si alterneranno in ciascuno dei sedici incontri a tavola, quindici cene ed un pranzo, per immergersi nel multiforme universo della fermentazione made in Marche. Etichette blasonate accanto a tante realtà emergenti da scoprire grazie al supporto dei sommelier che, in ogni convivio, guideranno il pubblico lungo percorsi sensoriali per comprendere a fondo un settore affascinante ed in costante evoluzione. Un programma decisamente ricco e molto vario, così come è variegata l’offerta enoturistica delle Marche.

Un gustoso itinerario che percorre le strade golose della regione, esplorandone peculiarità e curiosità: da Staffolo (Ancona) a Porto Potenza Picena (Macerata), da Sant’Elpidio a Mare a San Lorenzo in Campo, da Sassoferrato a Camerino. Una ghiotta occasione per gli appassionati di turismo enogastronomico, che potranno contare sul supporto dell’agenzia "Movimondo Incoming" per costruire, attorno agli eventi in programma, pacchetti turistici su misura che costituiscono altrettanto autentiche esperienze di visita e soggiorno. Il "Wine Tour" delle Marche è cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito dell’iniziativa "Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola".

