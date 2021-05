Vini, prodotti e fiori a Merano nel primo evento food&wine 2021 in presenza in Italia

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 10:25

L’anteprima di Merano WineFestival è il primo evento fieristico internazionale Food&Wine in presenza in Italia. Fonte: Facebook

Merano (Bz) tra fiori e vini.(Mff), dal 18 al 20 giugno 2021, si volgerà, infatti, anche un’Anteprima Merano Wine Festival (Mwf), imperdibile appuntamento annuale di novembre. Merano Wine Festival (Mwf) si presenterà sotto le vesti di, con contenuti di grande interesse, che si rivolgerà a un pubblico selezionato (non oltre 250 persone per sessione) e consisterà in un percorso sensoriale tra aromi e profumi della natura, abbinati alla purezza del vino.Il, già al fianco di Gourmet’s International per la valorizzazione dei territori italiani con il progetto condiviso WineHunter Tour,(di cui Italia a Tavola è partner), sarà il media partner ufficiale dell’iniziativa.saranno seguite le seguenti regole: 5 mq per persona (produttore, visitatore, personale di servizio), massimo 250 persone per sessione, lunghezza tavoli almeno 5 metri, spazio tra un tavolo e l’altro minimo 1 metro, massimo 3 persone per la gestione del tavolo, 3 visitatori per tavolo con il rispetto di minimo 1 metro di distanza tra loro.Ilprevede cinque distinti momenti:consisterà in una presentazione e degustazioni di. Ildella Campania e parteciperanno territori, consorzi, aziende.Durante, con prodotti selezionati tra 50 aziende vitivinicole.cui parteciperanno aziende vitivinicole in rappresentanza dei Consorzi vini Rosè e delle bollicine.Il tema di; un evento Digitale su WineHunterhub, con la partecipazione di Università e Istituzioni.che creeranno ricette a tema.Infine, Naturae et Purae 2021, sarà integrato con(winehunterhub.com) per garantire maggiore visibilità e uno spazio d’incontro digitale per produttori, visitatori, stampa e wine lovers. Oltre alla piattaforma, le dirette saranno trasmesse anche sui live social di The Whynery Journal.