Cultura e patrimonio artistico italiano al centro di Ristogolf 2021

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 12:30

D

Giocatori sul green

La cultura nutre l’Italia

Ristogolf sostiene Arpai perché crede nella cultura

Buvette sul campo

Senza la cultura non c’è futuro per l’umanità

opo l’edizione speciale del 2020 a sostegno della città di Bergamo , ilritorna alla sua forma abituale in 6 appuntamenti imperdibili:al Golf Club Colli Berici,al Golf Club Biella Le Betulle,al Golf Club Carimate,al Golf Club Des Iles Borromées,al Molinetto Country Club,al Adriatic Golf Club Cervia.Ogni tappa accoglie sul campo golfisti gourmand e propone un percorso di 18 buche alternate a postazioni gastronomiche in cui degustare il meglio della cucina e dell’eccellenza vinicola. Prima e dopo la gara, due importanti momenti di convivialità e gusto: il momento “welcome”, con la colazione e il ritrovo dei giocatori da tutta Italia, e, al termine di ogni gara, l’attesissimo show cooking in compagnia di grandi nomi della cucina, seguito dalle premiazioni e dal gourmet party.In questa edizione 2021, di cui Italia a Tavola è media partner, Ristogolf stringe(Associazione per il restauro del patrimonio artistico italiano) per il.Arpai rappresenta 30 anni di impegno per il restauro del patrimonio artistico italiano pubblico, come salvaguardia della storia e ispirazione per il futuro:In un periodo sfidante come quello della pandemia, la cultura può dare ulteriore forza per risollevarsi.. Negli anni Ristogolf ha promosso la tradizione enogastronomica regionale e nazionale, insieme all’all’aria aperta, come quella che il golf può garantire.Ristogolf e Arpai sono pronte a collaborare per raggiungere obiettivi comuni: promuovere la cultura, stimolare una riflessione indispensabile sul patrimonio della nostra civiltà, valorizzare la tradizione enogastronomica, la natura nella sua varietà, l’educazione allo sport, la pratica del golf benefica e salutare che consente equilibrio e incontri sociali, la conservazione del Patrimonio storico-artistico del Paese, una rinascenza umanistica da preservare per le future generazioni, oltre che per quelle attuali.L’impegno di Ristogolf è condiviso dal “title sponsor” Allianz e da tutti i numerosi sponsor, tra cui Pentole Agnelli; nuove aziende affiancano i partner affezionati (tra i quali Euro-Toques Italia) e insieme fanno crescere Ristogolf.Per informazioni: www.ristogolf.com