Think Cheese, a Bergamo un convegno sull’importanza del formaggio

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con B2Cheese, l’unico salone nazionale della filiera lattiero-casearia dedicato esclusivamente agli operatori del settore, in programma giovedì 29 e venerdì 30 settembre alla Fiera di Bergamo. L’edizione 2022 di B2Cheese sarà anche un’occasione per fare cultura con “Forme Special Edition”, una declinazione di Progetto Forme con un fitto calendario di convegni e workshop, per approfondire alcuni dei temi più attuali del comparto. Ampliati anche i laboratori di degustazione riservati ai professionisti, con presentazione di formaggi italiani e internazionali e abbinamenti con prodotti complementari.

Tra i convegni più interessanti, giovedì 29 settembre alle 16.00 nella Sala Caravaggio si svolgerà “Think Cheese: dire, fare, mangiare”, promosso da Italia a Tavola, Pastificio Felicetti, Pentole Agnelli e Orobica Pesca. Un appuntamento interamente dedicato alla valorizzazione del formaggio in tutti gli ambiti, in particolare nella ristorazione (nelle ricette degli chef e sui carrelli dei formaggi) e nella distribuzione (con la presentazione al banco). L’obiettivo sarà porre l’accento sull’importanza della formazione professionale: conoscenza e competenza sono i primi strumenti di una promozione efficace in un mondo, quello lattiero-caseario italiano, con infinite sfumature e con una varietà di prodotti tipici che richiede figure sempre più specializzate.

Parteciperanno al convegno, moderato dal direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini:

Renato Bosco, titolare network pizzerie Saporè by Renato Bosco, inserito nella guida Euro-Toques

Angelo Biscotti, executive chef Cast Alimenti (Bs), responsabile junior team Nazionale Italiana Cuochi

Antonio Danise, chef ristorante hotel Villa Necchi Portalupa (Pv), responsabile corsi e formazione Nazionale Italiana Cuochi

Cristian Fagone, chef-patron ristorante Impronte Bergamo (1 stella Michelin)

Matteo Felter, chef-patron Osteria Felter alle Rose Salò (Bs)

Nicolò Quarteroni, direttore generale Agriturismo Ferdy (Lenna, Bg)

Francesco Tassi, maître insignito del riconoscimento di Alto Maestro della Ristorazione da Associazione Maître Italiani Ristoratori e Alberghi

Cristiano Tomei, chef-patron Ristorante L'Imbuto (Lc) e personaggio televisivo

La partecipazione a questo e a tutti gli altri convegni e ai workshop è gratuita per tutti i possessori del biglietto di B2Cheese. A questo link il programma completo e le modalità di iscrizione: b2cheese.it/convegni-workshop-2022

Concorsi caseari e gastronomici

Durante la manifestazione verranno inoltre lanciati il concorso caseario nazionale “Stupore ed Emozione” e i concorsi gastronomici per ristoratori “Formaggi d’aMARE”, “Pasta & Caci”, “FOR-ME Pizza”. CLICCA QUI per scoprire tutti i dettagli, il regolamento e le modalità per partecipare.

Per ulteriori informazioni: www.b2cheese.it