Torna l’aperitivo di Verona tra musica, cibo e Chiaretto

Sono cento i concerti live di artisti emergenti in programma sui plateatici all’ora dell’aperitivo serale

L’Aperitivo di Verona

Insieme per sostenere la musica e la ristorazione

Cento eventi in quattro mesi

per sostenere i mondi della ristorazione e della musica, entrambi duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione del Consorzio del formaggio Monte Veronese Dop,: sono cento i concerti live di artisti emergenti in programma sui plateatici all’ora dell’aperitivo serale. , il vino rosa della sponda orientale del lago di Garda, leader italiano del settore , e formaggio Monte Veronese, in un abbinamento tutto all’insegna della territorialità.«Lo scorso anno – spiega, presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino – siamo stati felici di verificare come, scaturita da un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione volontaria e generosa di ristoratori, albergatori e operatori della comunicazione e dell’organizzazione di eventi musicali, abbia portato un aiuto concreto a due tipologie di attività duramente colpite dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Abbiamo fatto squadra e intendiamo continuare in questa direzione, perché nei mesi scorsi i problemi economici e sociali conseguenti alle restrizioni delle attività si sono addirittura inaspriti ed è necessario reagire con determinazione e realismo. Inoltre, vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti delle occasioni per rivivere momenti sociali e culturali attraverso la musica e i sapori del territorio, all’aperto e nel rispetto delle norme di sicurezza. Ripartiamo nuovamente insieme verso un futuro che vogliamo possa tornare presto rosa, lo stesso colore del Chiaretto di Bardolino».. I musicisti che siano interessati a esibirsi durante 100 Note in Rosa possono inviare la candidatura a Doc Servizi di Verona, alla quale è affidata la direzione artistica della manifestazione e che, assieme a Studioventisette, supporta i locali nella realizzazione delle serate. La condivisione di questi momenti è protagonista anche sui profili social del Chiaretto di Bardolino, dove verranno puntualmente pubblicati le date e i luoghi dei concerti di 100 Note in Rosa.