“Tra le vigne del Custoza”: la Doc festeggia i 50 anni

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 13:30

I

Tra le vigne del Custoza: il territorio in primo piano

Un matrimonio di uve autoctone

l 6 giugnoassieme ad appassionati, turisti, addetti ai lavori.. Sarà un’iniziativa alla scoperta della ricchezza vitivinicola, paesaggistica e culturale dell’area di produzione della denominazione che si estende in 9 Comuni, ognuno con la propria identità e fascino.Nella giornata dell’anniversario si potranno effettuareed eleganti cittadine incastonate in questi paesaggi.Sarà un’occasione per vivere un’esperienza speciale, immersi nella natura dove si potrà respirare lo spirito di accoglienza dei produttori, donne e uomini che dedicano la propria vita a questo vino e ne custodiscono, come dono prezioso, il suo paesaggio. Un vino bianco, il Custoza Doc, che nasce dal matrimonio delle. Contraddistinto da freschezza, piacevolezza ma anche grande longevità, può esprimersi con molte sfumature e interpretazioni.«Siamo molto orgogliosi di questo anniversario – dichiara, con un evento aperto a tutti ma, ovviamente, in sicurezza. Sarà un omaggio alla nostra terra, patrimonio inestimabile, ed è dedicato a tutti coloro che desiderano approfondirne la conoscenza per apprezzare al meglio il livello qualitativo dei nostri vini».Per informazioni: www.custoza.wine