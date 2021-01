[Personaggio dell'anno], il 1° turno chiude con oltre 221mila votanti

Primo Piano del 04 gennaio 2021 | 13:04

Tutto pronto per il 2° turno

Cuochi, Bottura davanti a tutti

I Cuochi promossi

Pizzaioli, dopo Bonci, Florio e Bombaci

Pasticceri, Knam e Massari restano amatissimi

I Pasticceri promossi

Sala&Hotel, donne ai vertici

I promossi

Barman, Giancano chiude con più voti di tutti

I Barman promossi

Opinion leader, Borghese il più votato

Come e quando votare per il secondo turno

on 210.222si è chiuso da pochi minuti il primo dei tre turni del sondaggio online di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Come da regolamento sono stati promossi al12 dei 36 candidati di ogni categoria. Ora i voti che ogni candidato ha accumulato nella prima tornata saranno azzerati in modo che tutti potranno ripartire alla pari, da zero per rendere ilpiù equilibrato ed avvincente.La categoria che ha fatto registrare il più alto numero di votanti è stata quella dei Pasticceri con 77.633 votanti. Il pizzaiolocon 11.139 preferenze ottenute è invece stato il candidato più votato in assoluto. Un andamento quello delle votazioni che, come da tradizione, è stato altalenante: nelle ultime ore infatti - complice il weekend - ci sono stati diversi “ribaltoni” con candidati che sono riusciti qualificarsi conin extremis. Per questo l’invito è a pubblicizzare costantemente la propria partecipazione così da portare più lettori possibili asul proprio nome.Tra i, Massimo Bottura ha chiuso al comando della graduatoria con 7.492 voti. Poi Gennaro Esposito, Carlo Cracco, Seby Sorbello, Silvia Baracchi, Rosanna Marziale, Giuseppe Romano, Matteo Metullio, Alessia Uccellini, Fabio Campoli, Davide Oldani ed Enrico Bartolini.Come detto, Gabriele Bonci guida la truppa deichiudendo davanti a Vincenzo Florio e Corrado Bombaci, Gli altri qualificati sono Gino Sorbillo, Luca Doro, Maria Cacialli, Marzia Buzzanca, Lorenzo Sirabella, Franco Pepe, Renato Pancini, Pierangelo Chifari e Rosario Giannattasio.è stato ilpiù votato concludendo il primo turno davanti ad un altro big come Iginio Massari. Damiano Carrara al terzo posto ha preceduto Antonio Chiera, Angelo Musolino, Francesca Speranza, Luca Montersino, Sal De Riso, Sara Moalli, Dario Loison, Isabella Potì e Giada Farina.Si tinge di rosa il podio del primo turno nella categoria(un primato, va ribadito, del tutto simbolico visto che nel secondo turno tutto si azzererà). Gabriella Cicero e Irina Mihailenko hanno chiuso al primo e secondo posto con Vanni Berna al terzo. Poi, nell’ordine: Gabriele Bianchi, Eros Teboni, Silvia Brunello, Massimo Rossi, Oscar Mazzoleni, Livia Iaccarino, Alessandro Scorsone, Paolo Porfidio ed Ezio Indiani.Tra iè statala candidata più votata. Ad un centinaio di voti di distanza si è piazzato, secondo, Carmine Mattia Perciballi. Gli altri dieci qualificati sono: Cinzia Ferro, Patrizia Bevilacqua, Flavio Angiolillo, Michele Marzella, Carlo Maria Cardarelli, Francesco Pogni, Erica Rossi, Carola Abrate, Ernesto Molteni e Silvia Fiorentini.Infine gli. Alessandro Borghese è ancora amatissimo e ha terminato al primo posto. Dietro di lui Roberto Valbuzzi, noto per il programma “Cortesie per gli ospiti” e la food blogger, Chiara Maci. Gli altri candidati che accedono al secondo turno sono: Gian Marco Centinaio, Bruno Barbieri, Marco Bianchi, Francesca Romana Barberini, Alberto Marcomini, Benedetta Parodi, Pietro Ruffoni, Marco Colognese e Roberta Garibaldi.La corsa alsi ferma solo qualche ora, poi riparte subito. Già dalle 18.00 di lunedì 4 gennaio si potrà tornare a votare per il secondo turno che si concluderà alle 12.00 del 25 gennaio. A quel punto rimarranno in gioco solo 6 candidati per categoria che si contenderanno la vittoria finale nel corso del terzo turno (dalle 18.00 del 25 gennaio alle 12.00 del 15 febbraio 2021).Ilsi effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo direlativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventuali sospensioni per verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o da Ip sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.