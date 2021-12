Sondaggio Personaggio dell'Anno, è partito il 1° turno! Tre settimane per votare

Sole di mezzogiorno in alto nel cielo e via alle votazioni per la 14ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'Anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza". Alle 12 di lunedì infatti ha preso il via il primo dei tre turni che compongono anche questa edizione e gli amanti dell'enogastronomia non hanno perso tempo a cliccare sui proprio professionisti preferiti. 216 quelli in gara, 36 per ognuna delle 6 categorie: Cuochi, Pizzaioli e Panificatori, Pasticceria, Sala&Hotel, Barman, Opinion leader.

Via ai voti

I primi movimenti

Qualche movimento si è già delineato nella serata di lunedì quando i votanti erano ormai oltre i 1.500. Rosanna Marziale, Antonino Cannavacciuolo e Silvia Baracchi sono al momento i più votati tra i Cuochi. Gabriele Bonci, Franco Pepe e Lorenzo Sirabella invece compongono il virtuale podio tra i Pizzaioli e Panificatori, grande novità di questa edizione. Tra i Pasticceri nomi conclamati come quelli di Damiano Carrara, Sal De Riso e Angelo Musolino; poi, Sala&Hotel dove è Paolo Porfidio ad essere partito con più voti, insieme a Maria Carmela Colaiacovo e Marco Reitano. Tra i Barman invece sono Marina Milan, Carmine Mattia Perciballi e Tony Berry i preferiti attualmente. In ultimo, gli Opinion leader dove Alessandro Borghese è stato protagonista di una partenza sprint, ma Marco Colognese e Antonella Clerici non sono da meno.

Come votare

I voti iniziali possono risultare inferiori rispetto a quelli delle passate edizioni, ma perchè Italia a Tavola per quest'anno ha puntato tutto su qualità e trasparenza nelle votazioni. Non che negli anni scorsi non fosse così, ovviamente, ma è stata affinata la tecnica per garantire massima sicurezza. Come? I controlli, di fatto, non si baseranno più sull’indirizzo Ip, ma sulle login di un'apposita registrazione al sito www.italiaatavola.net. E questa potrà avvenire o tramite l'indicazione della mail, oppure tramite autenticazione con un profilo social. Ovviamente il voto resta anonimo anche in questo caso, ma si alza il livello di guardia e si consente di votare a soggetti diversi anche da uno stesso indirizzo Ip. Aspetto non da poco se si considera che il passaparola può avvenire anche “live”, con il cuoco, pizzaiolo, pasticcere o barman di turno che invita il cliente a votare, magari al momento di pagare il conto utilizzano l’Ip di quel locale.

Come detto, tre saranno i turni al termine dei quali ognuno dei qualificati ripartirà da zero per garantire a tutti le stesse possibilità ad ogni tornata. Queste le date:

1° turno dalle 12.00 del 20 dicembre 2021 alle 12.00 del 10 gennaio 2022

2° turno dalle 18.00 del 10 gennaio alle 12.00 del 31 gennaio

3° turno dalle 18.00 del 31 gennaio alle 12.00 del 21 febbraio

Per poter votare questo è il link che, naturalmente, sarà attivo solo a partire dalle 12 di lunedì 20 dicembre https://www.italiaatavola.net/premio-iat-2021

In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno e qui, ecco l’altra novità: per votare ci si dovrà registrare, tramite mail o un profilo social, così da garantire la sicurezza al 100% che ad ogni voto corrisponde un utente.