"Personaggio dell'anno", i votanti sono già oltre 50mila

Neanche quattro giorni dal via alle votazioni che il sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" ha già incassato i clic di oltre 50mila votanti. Una partenza a razzo che non fa altro che confermare la bontà del format, giunto alla 14ª edizione, capace di andare oltre a crisi, pandemia, lockdown, chiusure e perdita di fiducia nei confronti di guide, voti, sfide. Infatti, nel Dna dell'idea di Italia a Tavola c'è proprio la volontà di dare spazio agli amanti dell'Horeca e lasciare che siano loro e solo loro a mettere preferenze sui professionisti candidati al gioco. Perchè sì, alla fine è un gioco utile a creare un momento di incontro e confronto nel mondo dell'accoglienza.

Ora però entriamo nel merito delle classifiche per cercare di capire quali sono i primi movimenti di questo primo turno, iniziato lunedì 20 dicembre alle 12 con scadenza alle 12.00 del 10 gennaio 2022.

Oltre 50mila i votanti

Tra i Cuochi, Cracco in testa

Per quanto riguarda la categoria Cuochi, Carlo Cracco è ormai in procinto di raggiungere quota 3mila voti, seguito da Rafael Nistor (new entry del sondaggio) e Andrea Berton. 18.754 i votanti in questa categoria.

Pizzaioli e Panificatori, il solito Bonci!

Categoria Pizzaioli e Panificatori che è sotto la lente d'ingrandimento quest'anno proprio per l'introduzione dei panificatori, scelti per valorizzare ancora di più il ruolo dei lievitati nella ristorazione di oggi. Gabriele Bonci è già al comando, come succede ormai da diversi anni, seguito da Lorenzo Sirabella e Renato Bosco. Totale votanti: 15.394

Pasticceri, lo charme di Carrara

Altro nome di spicco è quello di Damiano Carrara che, al momento, è partito più forte di tutti tra i Pasticceri con quasi 3mila clic. Sal De Riso e Angelo Musolino gli stanno subito a ruota ipotecando il passaggio del turno. Totale votanti: 8.774

Sala e Hotel, distanze minime

Più serrate le posizioni nella categoria Sala e Hotel con la presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo che guida la provvisoria classifica con una manciata di voti di vantaggio su Eros Teboni (sommelier) e Marco Reitano. Totale votanti: 7.093

Barman, guida Patrizia Bevilacqua

Altra quota rosa al vertice: siamo nella categoria Barman e il suo nome è quello di Patrizia Bevilacqua che prova già la fuga, ma è seguita da Carmine Mattia Perciballi e Tony Berry. Totale votanti: 7.517

Opinion leader, eterna Antonella Clerici

Infine, la sempre appassionante categoria degli Opinion Leader: la sempreverde Antonella Clerici è attualmente la più votata. Guida, davanti a Francesca Romana Barberini e Marco Bianchi. Totale votanti: 10.390