Personaggio dell’anno, oltre 108mila votanti a una settimana dal via

È trascorsa solo una settimana e il numero dei votanti ha già superato quota 108mila, registrando un tasso di crescita molto rapido. Il sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat), giunto alla 14ª edizione, dimostra ancora una volta di essere uno degli eventi più attesi e coinvolgenti del settore. Approfittando anche dei giorni di festa, il pubblico sta dando ai candidati un grande sostegno, non solo votando ma anche “facendo votare”: sì, perché uno dei maggiori fattori di successo nel sondaggio è come sempre il passaparola, che corre soprattutto sui canali social. È importante ad ogni modo ricordare che, al di là delle preferenze espresse, ciò che conta davvero non è premiare il singolo professionista, ma dare valore e visibilità a tutta la categoria, rafforzando quello spirito di squadra che rende il Made in Italy unico e apprezzato in tutto il mondo.

Votazioni più sicure e trasparenti

Una delle novità del sondaggio di quest’anno sono le maggiori misure di sicurezza in fase di votazione, volte a garantire più trasparenza e ad evitare i tentativi di imbroglio che purtroppo nelle passate edizioni abbiamo individuato e immediatamente bloccato. Ora, prima di poter votare, si può effettuare il login utilizzando il proprio account Google o Facebook oppure si può effettuare l’accesso al sito di Italia a Tavola, creando un nuovo account se non lo si possiede già. In questo secondo caso, è importante ricordare la password che si è scelta, altrimenti il sistema non permette di accedere e segnala l’impossibilità di votare.

Classifiche provvisorie in movimento

È trascorsa una settimana dal via del sondaggio, ne restano ancora due prima del termine del primo turno di gioco. Solo i candidati più votati accederanno al 2° turno, che durerà anch’esso tre settimane, dal 10 al 31 gennaio 2022. I nomi in ciascuna categoria passeranno da 36 a 12, per poi diventare 6 nel 3° ed ultimo turno di votazioni. Nulla quindi è deciso, per il momento, anche se in alcune categorie qualche candidato sta ricevendo molte più preferenze degli altri, segnando un certo “distacco” all’interno delle classifiche provvisorie. Vediamo nel dettaglio come si presenta la situazione attuale in ogni sezione del sondaggio, per quanto sia in costante cambiamento.

Nella categoria “Cuochi” si mantiene al comando Carlo Cracco con oltre 3.500 preferenze, seguito da Rafael Nistor, Antonino Cannavacciuolo e Andrea Berton.

Tra i “Pizzaioli e Panificatori” si sta facendo notare Gabriele Bonci, che al momento guida la classifica con un distacco di oltre mille preferenze da Renato Bosco, Lorenzo Sirabella e Franco Pepe.

Anche nella categoria “Pasticceri” il primo in classifica, Damiano Carrara, supera di oltre mille voti gli altri candidati. In seconda posizione troviamo Sal De Riso, seguito da Angelo Musolino e Giuseppe Amato.

Nella categoria “Sala e Hotel” nelle prime posizioni, distanziati da pochi voti l’uno dall’altro, troviamo Eros Teboni, Maria Carmela Colaiacovo, Alessandro Pipero e Marco Reitano.

Guida la classifica provvisoria dei “Barman” con oltre mille voti di vantaggio Patrizia Bevilacqua, seguita da Carmine Mattia Perciballi, Marina Milan e Tony Berry.

Infine, tra gli “Opinion leader” è in testa Antonella Clerici; dopo di lei, con circa mille voti in meno, troviamo Francesca Romana Barberini, Marco Bianchi, Bruno Barbieri e Gian Marco Centinaio.

Nulla comunque è ancora deciso: le votazioni del primo turno del sondaggio si concluderanno lunedì 10 gennaio alle ore 12. Solo i 12 candidati di ogni categoria passeranno alla seconda fase del gioco. Non resta che continuare a votare e far votare per i propri preferiti!