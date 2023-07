Birra Peroni, Viviana Manera nuovo direttore marketing

Birra Peroni annuncia la nomina di Viviana Manera come nuova marketing director. La manager, che ha fatto il suo ingresso in azienda nel 2022 con il ruolo di trade marketing director, entrerà in carica a partire dal 1° agosto riportando direttamente a Enrico Galasso, Presidente e managing director di Birra Peroni.

Viviana Manera

Prima di fare il suo ingresso in Birra Peroni, Viviana ha lavorato in Barilla, Reckitt e The Coca-Cola Company, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in area marketing e trade marketing e maturando significative esperienze all’estero, tra cui Francia, Belgio e Grecia. In Birra Peroni, nel ruolo di trade marketing director ha ripensato il modello operativo della funzione e si è occupata di riorientare la strategia di presidio dei canali dell’azienda nel contesto post pandemico, in stretta collaborazione con il team vendite. Nel nuovo ruolo, Viviana proseguirà il percorso segnato dalla strategia di premiumizzazione del portfolio di Birra Peroni avviata negli ultimi tre anni, facendo leva sugli asset dei brand globali e valorizzando quelli locali.

«Da quando è arrivata in Birra Peroni, Viviana ha portato con sé conoscenze trasversali molto preziose per il nostro business, soprattutto in ottica di valorizzazione del punto vendita. Ha inoltre contribuito a ripensare processi e competenze della funzione trade marketing» ha dichiarato Enrico Galasso, presidente e managing director di Birra Peroni «La sua passione, la sua esperienza e la sua attenzione all’eccellenza forniranno anche nel nuovo ruolo un contributo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che siamo posti».

«Entrare nel team di Birra Peroni mi ha permesso di misurarmi con sfide importanti, avendo la possibilità di lavorare con un portfolio di brand di altissimo valore» ha dichiarato Viviana Manera, neo marketing director di Birra Peroni. «Non vedo l’ora di poter contribuire a questo percorso di premiumizzazione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, una sfida che raccolgo con entusiasmo, certa del supporto di un team di persone appassionate e competenti». Manera subentra a Francesca Bandelli, che lascia il ruolo di marketing & innovation director di Birra Peroni, ricoperto dal 2018, per assumere la carica di marketing director per Repubblica Ceca e Slovacchia di Plzenský Prazdroj, azienda ceca parte del gruppo Asahi, conosciuta in tutto il mondo grazie a brand come Pilsner Urquell e Kozel.

© Riproduzione riservata