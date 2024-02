Distribuzioni bevande, in Italia il mercato cresce del 9,4% arrivando a 4,7 miliardi

In Italia il mercato delle distribuzioni bevande è cresciuto a valore del 9,4%, arrivando nel 2023 a 4,7 miliardi di euro. È quanto è emerso all'Horeca Arena di Beer & Food Attraction, all'interno del convegno “Prospettive e fattori critici di successo per la distribuzione beverage”, organizzato da Circana, a cui hanno partecipato Marco Colombo, global central operator Svp di Circana, e Luca De Siero, direttore generale Doreca Italia.

In Italia il mercato delle distribuzioni bevande è cresciuto a valore del 9,4%

Durante il talk è stato analizzato il settore della vendita comparto bevande agli esercizi finali. Il 2023 è stato un anno di assestamento, dopo il crollo del 2020 e il conseguente rimbalzo positivo dei due anni successivi. Ma, in termini di volumi, la crescita è stata del 2,6%. E se è stato sottolineato come il tasso di inflazione si sia attenuato (poco oltre il 2% a dicembre 2023), i relatori hanno ribadito come l'aumento ridotto dei volumi significhi anche una crescita minore dei consumi. Fattispecie a cui si può rimediare lavorando sulle tre fasi critiche: la ricerca di qualità all'interno dei dipendenti; l'assortimento e la selezione dei canali di sbocco.

© Riproduzione riservata