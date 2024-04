Essse Caffè: Sistema Espresso Pro, l'innovazione al servizio del gusto

Eccellenza in sicurezza: Essse Caffè presenta il nuovo Sistema Espresso Pro, con tecnologia di chiusura elettronica Rfid in grado di tutelare non solo la perfetta resa in tazzina delle capsule 100% originali Essse Caffè, ma soprattutto i distributori e rivenditori. Grazie al conteggio e al monitoraggio delle erogazioni tramite tag elettronico sulle confezioni di capsule, Sistema Espresso Pro funziona solamente con prodotto originale Essse Caffè. Una soluzione ideale che risponde ad una duplice domanda: quella del consumatore finale che chiede oggi un caffè di alto livello in tutte le occasioni di consumo, e quella di rivenditori e distributori che vogliono differenziarsi sul mercato offrendo un prodotto superiore, con la garanzia che la qualità sia sempre e solo quella firmata Essse Caffè.

Essse Caffè, il Sistema Espresso Pro per un caffè in capsule di alta qualità

Al netto di questa nuova funzionalità, sono confermate tutte le features delle macchine Sistema Espresso, che ormai da anni sono conosciute e molto apprezzate dal grande pubblico. A partire dal beccuccio erogatore brevettato Essse Caffè, studiato ad hoc per esaltare la cremosità e l'espressione aromatica, passando per il riconoscimento del primo caffè della giornata, adattando quindi in maniera ottimale le impostazioni relative a temperatura ed erogazione, fino all'alert automatico di decalcificazione. S.20 Latte rappresenta poi il fiore all'occhiello della gamma sia a livello tecnologico, che di varietà nelle preparazioni: attraverso lo schermo touch-screen e al milk-box è possibile scegliere tra tante diverse bevande a base latte. Denominatore comune: l'eccellente qualità del caffè.

E proprio a tema espresso, la selezione dei caffè per questo sistema - in capsula formato proprietario - è nel segno delle migliori miscele: si va dalla cremosità di Maestoso fino all'intensità di Infinito, passando per Barocco, dal carattere forte, e ovviamente il Decaffeinato. Immancabili, Arabesco, 100% arabica, e Ideale, con metà caffeina. Sistema Espresso Pro prevede inoltre una gamma di bevande solubili, per soddisfare la richiesta di varietà dell'offerta: orzo, ginseng, tè al limone, cioccolata, e i nuovi nocciolino, e mocaccino. Tecnologia, qualità ma anche design. Grazie al kit estetico, acquistabile separatamente e disponibile in bianco e rosso, è possibile personalizzare il colore della macchina in modo semplice e veloce. Per garantire la massima flessibilità, la fornitura di Sistema Espresso Pro è disponibile anche in comodato gratuito; insomma, la proposta Ocs non è mai stata così personalizzabile, agile e glamour, con al centro tutta l'eccellenza firmata Essse Caffè.

Essse Caffè

Via Duilio Carpanelli 18/A - 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)

Tel 051 6425711

