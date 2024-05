Molino Grassi a Cibus 2024: la creatività passa dagli ingredienti

La creatività passa attraverso gli ingredienti: parola di Molino Grassi che a Cibus 2024 ha visto al centro le proprie farine nelle sapienti declinazioni di grandi Maestri. Partenza in grande stile con chef Cristiano Tomei: tre preparazioni con protagonista una sola farina, ossia Miracolo®, grande successo - e quasi unicum nel panorama molitorio - firmato Molino Grassi. "Cosa rende speciale questo prodotto? Ha un sapore. Cosa che, per una farina, oggi, non è banale", racconta lo chef, titolare e firma de L'Imbuto a Lucca.

A Cibus ha così proposto una focaccia di Recco ripiena di feta di capra e crescione; una torta brisée di seppie e primizie primaverili, chiamata "Torta 18" poiché contenente 18 ingredienti; un interessante fazzoletto di sfoglia, molto sottile, dal ripieno a base di spinacino. Denominatore comune, Miracolo®, che ha saputo caratterizzare, in totale versatilità, tutte e tre le creazioni: una farina composta da varietà antiche di grano locale, recuperate da Molino Grassi in collaborazione con agricoltori del parmense e non solo. Ideale per qualsiasi prodotto da forno, dona sapore e profumi unici e si rivela particolarmente trasversale, essendo adatta a panificazione, pizza, dolci.

E a proposito di pizza non è mancata quella preparata da Diego Vitagliano, primo classificato 50 Top Pizza 2023 e brand ambassador Molino Grassi. A Cibus, Vitagliano ha proposto un grande classico - la verace pizza fritta - ma anche una versione di sua creazione, dal suggestivo nome "Magma Flegreo". Su base croccante, ingredienti partenopei e incisivi per una pizza in menu davvero originale: passata di piennolo del Vesuvio arrostito, nduja, pesto di basilico leggero, ricotta salata stagionata.

Tra le farine protagoniste, Napoletana e Romana, i due più recenti lanci di Molino Grassi a tema pizza: la prima è una farina tipo 0 con germe di grano, studiata per le esigenze della migliore tradizione partenopea. Due versioni per altrettanti impasti dedicati: una per corte/medie lievitazioni e impasti diretti, e una per medie/lunghe lievitazioni e impasti indiretti. La seconda è una miscela per pinsa, pizza alla pala, in teglia o padellino, anche qui in due versioni diverse: una con meno fibre per impasti dalla colorazione chiara - ma senza rinunciare ad un bilanciato apporto nutritivo - e una dai toni più ambrati che esalta il valore, il gusto e i sapori di una volta, per un risultato più rustico.

Durante la quattro giorni di fiera è stata fondamentale la presenza dei tecnici Molino Grassi, Cristian Zaghini e Nicola Ascani: con la loro maestria hanno realizzato diverse preparazioni che hanno catturato l’attenzione, e soprattutto il palato, del pubblico.

Il gran finale non poteva che essere dolce e di alta pasticceria. Sandro Ferretti, Maestro Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) ha preparato una creativa rivisitazione del classico maritozzo, reso speciale da un morbido cuore di panna montata con cocco e ripieno di mango e passion fruit. Per l’impasto, il Maestro ha scelto la farina Lievitati de La Pasticceria Bio Molino Grassi: da grano 100% italiano e biologico, è una farina a tutti gli effetti tecnica che garantisce elasticità, estensibilità e omogeneità in cottura, con grande capacità di trattenere liquidi e grassi assicurando così un prodotto soffice nel tempo.

