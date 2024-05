Eurovo a Cibus 2024: presentata “Le Naturelle - Bevanda ricca di calcio e proteine”

Gruppo Eurovo, a Cibus 2024, ha svelato "Le Naturelle - Bevanda ricca di calcio e proteine". Frutto di anni di ricerca, la bevanda rappresenta un'innovazione nel panorama delle alternative vegetali al latte, con valori nutrizionali simili al latte vaccino e un gusto delicato di vaniglia, perfetto per realizzare un cappuccino cremoso. Ricca di calcio, proteine e fibre, e naturalmente priva di lattosio e glutine, la bevanda è adatta a tutti, anche a chi segue diete vegetariane o vegane.

Ideale per la colazione o per una pausa caffè, "Le Naturelle - Bevanda ricca di calcio e proteine" può essere consumata da sola o miscelata con caffè, cacao o altri ingredienti. Grazie al potere montante dell'albume, è perfetta anche per preparare cappuccini con una schiuma densa e soffice, proprio come al bar. «Cibus è la fiera di riferimento per il comparto alimentare made in Italy a livello internazionale, un luogo d'incontro per dialogare con i principali attori della distribuzione, con gli operatori del food service e con i tecnici e i professionisti dell'industria alimentare. Abbiamo volutamente scelto questo palcoscenico per il lancio della nuovissima bevanda, una novità destinata a rivoluzionare lo scenario delle bevande free-from e alternative al latte vaccino, conferma il nostro impegno per la valorizzazione dell'uovo nel segno dell'innovazione, per proporre ai consumatori un alimento incredibile in forme e contesti sempre nuovi. Siamo soddisfatti della proposition di questo prodotto, che grazie ad anni intensi di ricerca e confronti con tecnici e consumatori è riuscito a conglobare aspetti nutrizionali e gustativi» ha commentato Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

Oltre alla gamma completa le Naturelle, che offre un assortimento di uova e ovoprodotti da filiera integrata verticalmente e da allevamenti attenti al benessere animale (a terra, all'aperto e biologici oltre alla filiera antibiotic-free), Gruppo Eurovo ha presentato a Cibus anche l'offerta ProUp, il marchio hi-protein a base di proteine dell'albume d'uovo pensato per rispondere alle esigenze di sportivi e attenti al benessere attraverso prodotti dal formato e dalla modalità di consumo veloce e innovativa: dalle bevande pronte da bere con ben 20 grammi di proteine alle barrette low sugar, passando per i pancake alto proteici, l'albume d'uovo in bottiglia, le uova sode e il nuovo ragù a basso contenuto di grassi a base di albume e carne bianca.

