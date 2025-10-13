Loison anticipa il Natale con PeachMary: il panettone che profuma d’estate

Menu Apri login
lunedì 13 ottobre 2025

13 ottobre 2025 | 12:20

Per chi lavora nel mondo dei lievitati, il Natale comincia sempre un po’ prima. A Costabissara, alle porte di Vicenza, in casa Loison si sente già profumo di burro e vaniglia. L’azienda fondata nel 1938 da Tranquillo Loison e oggi guidata da Dario Loison con la moglie Sonia Pilla presenta il nuovo catalogo 2025, un viaggio tra gusto, design e immaginazione. La novità più sorprendente si chiama PeachMary, il panettone che profuma d’estate.

L’estate nel panettone: la rivoluzione gentile di Dario Loison

Loison mette l’estate nel panettone con PeachMary

Dario Loison ha deciso di portare la bella stagione dentro il dolce più natalizio, unendo pesca e rosmarino in un incontro ardito ma armonioso. Due anni di prove per trovare l’equilibrio perfetto tra la dolcezza fruttata e la nota aromatica dell’erba mediterranea, in un impasto soffice arricchito da pesche semicandite e crema alla pesca. Una combinazione che profuma di libertà creativa, pensata tanto per i palati curiosi quanto per chi ama la tradizione con un tocco inedito. A completare il catalogo, arrivano anche Tosa BlackHabana, un lievitato dalle sfumature calde di cacao e tabacco dolce, e i canestrelli BlackHabana e Caramel, biscotti eleganti e moderni, perfetti per un tè o come dessert gourmet. È una collezione che racconta la doppia anima Loison: la cura artigianale delle origini e lo sguardo aperto al mondo - oggi i loro dolci raggiungono oltre 70 Paesi, con il 65% del fatturato all’estero.

Come sempre, il tocco finale è firmato Sonia Design. Per il PeachMary, Sonia Pilla ha ideato una confezione ispirata alle tavole botaniche d’epoca: cartoncino verde salvia, illustrazioni di rami di pesco e aghi di rosmarino, maniglia in raso e dettagli dorati che trasformano ogni panettone in un piccolo oggetto da collezione. Da anni Dario Loison invita a liberarsi dall’idea del panettone come dolce stagionale. Le sue “Insolite cene” e gli abbinamenti estivi ne hanno fatto un simbolo di creatività continua. Ma quest’anno la direzione è inversa: non più il panettone tutto l’anno, ma l’estate dentro il panettone. Una rivoluzione gentile, che profuma di pesca, rosmarino e buone idee.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Natale panettoni Loison Costabissara Vicenza Sonia Design Dario Loison Sonia Pilla
 
