Loison anticipa il Natale con PeachMary: il panettone che profuma d’estate

Per chi lavora nel mondo dei lievitati, il Natale comincia sempre un po’ prima. A Costabissara, alle porte di Vicenza, in casa Loison si sente già profumo di burro e vaniglia. L’azienda fondata nel 1938 da Tranquillo Loison e oggi guidata da Dario Loison con la moglie Sonia Pilla presenta il nuovo catalogo 2025, un viaggio tra gusto, design e immaginazione. La novità più sorprendente si chiama PeachMary, il panettone che profuma d’estate.

Loison mette l’estate nel panettone con PeachMary

Dario Loison ha deciso di portare la bella stagione dentro il dolce più natalizio, unendo pesca e rosmarino in un incontro ardito ma armonioso. Due anni di prove per trovare l’equilibrio perfetto tra la dolcezza fruttata e la nota aromatica dell’erba mediterranea, in un impasto soffice arricchito da pesche semicandite e crema alla pesca. Una combinazione che profuma di libertà creativa, pensata tanto per i palati curiosi quanto per chi ama la tradizione con un tocco inedito. A completare il catalogo, arrivano anche Tosa BlackHabana, un lievitato dalle sfumature calde di cacao e tabacco dolce, e i canestrelli BlackHabana e Caramel, biscotti eleganti e moderni, perfetti per un tè o come dessert gourmet. È una collezione che racconta la doppia anima Loison: la cura artigianale delle origini e lo sguardo aperto al mondo - oggi i loro dolci raggiungono oltre 70 Paesi, con il 65% del fatturato all’estero.

Come sempre, il tocco finale è firmato Sonia Design. Per il PeachMary, Sonia Pilla ha ideato una confezione ispirata alle tavole botaniche d’epoca: cartoncino verde salvia, illustrazioni di rami di pesco e aghi di rosmarino, maniglia in raso e dettagli dorati che trasformano ogni panettone in un piccolo oggetto da collezione. Da anni Dario Loison invita a liberarsi dall’idea del panettone come dolce stagionale. Le sue “Insolite cene” e gli abbinamenti estivi ne hanno fatto un simbolo di creatività continua. Ma quest’anno la direzione è inversa: non più il panettone tutto l’anno, ma l’estate dentro il panettone. Una rivoluzione gentile, che profuma di pesca, rosmarino e buone idee.

Di Piera Genta