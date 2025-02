Kaffeesiederball: anche Julius Meinl celebra la tradizione del caffè viennese

La 66ª edizione del Kaffeesiederball si è svolta al Palazzo Imperiale Hofburg a Vienna, continuando la tradizione di un evento che celebra la cultura delle caffetterie viennesi, patrimonio UNESCO. Quest’anno, l’evento ha avuto come tema centrale "Walzer-Schani - Caffè di primavera", in onore del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss II e della tradizione dello Schanigarten, le terrazze all’aperto dei caffè di Vienna, dove si gusta il caffè all'aria aperta durante la bella stagione.

La 66ª edizione del Kaffeesiederball (foto Katharina Schiffl)

Julius Meinl, storico ambasciatore della cultura delle caffetterie viennesi, ha partecipato anche a questa edizione, continuando a promuovere la tradizione del caffè viennese con miscele di alta qualità. Il marchio contribuisce a mantenere viva l'atmosfera delle caffetterie storiche attraverso prodotti che rievocano il gusto e l’esperienza di quei luoghi. L’evento ha visto la partecipazione di circa 3.600 ospiti e ha proposto una serie di esibizioni artistiche e musicali, tra cui performance di cantanti, ballerini e musicisti, accompagnati da 17 orchestre e bande musicali.

Nel corso della serata, il caffè è stato il protagonista, non solo per la qualità delle miscele, ma anche per il modo in cui è stato servito, in un rituale che includeva un bicchiere d’acqua a fianco della tazza. Inoltre, i partecipanti hanno potuto assaporare i tradizionali dolci viennesi come strudel, torte, croissant e frittelle.

La serata ha avuto un momento esclusivo con il ricevimento VIP nella Julius Meinl Lounge, un’area dedicata agli ospiti provenienti dal mondo della gastronomia, della cultura e della società. Quest’anno, la lounge ha celebrato le miscele biologiche e certificate della linea The Originals Bio Fairtrade, prodotte secondo la tradizione viennese.

Infine, anche quest’anno si è svolta la tradizione del Lady’s Donation, con la consegna di un ventaglio artistico dedicato al ballo. L'opera della 66ª edizione è stata realizzata dagli artisti viennesi Daryoush Asgar ed Elisabeth Gabriel, ed è stata ispirata ai colori e alle atmosfere della primavera.

© Riproduzione riservata