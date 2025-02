Rivoluzione in cucina: Sunions, la cipolla che non fa piangere gli chef

Anche i grandi chef piangono. Non perché hanno perso una stella o un cappello; neppure perché un piatto non è riuscito perfettamente. Piangono perché stanno tagliando le cipolle. È giunto anche per loro il momento di conoscere Sunions, la cipolla che non fa piangere. Sunions rappresenta un traguardo nella genetica della cipolla e un punto di svolta nella categoria: è infatti la prima cipolla dolce e realmente senza lacrime disponibile sul mercato.

Le cipolle Sunions

Si tratta di una cipolla gialla, dalla forma tonda e il diametro tra i 50 e gli 80 mm, caratterizzata da una al massimo due “tuniche” color paglierino. Il suo sapore è meno pungente, più dolce e delicato. Ha un diametro tra i 50 e gli 80 mm ed esprime il suo massimo gusto, non pungente e estremamente dolce, dopo un periodo di stoccaggio successivo alla raccolta che si effettua ogni anno tra la fine di luglio e gli inizi di agosto. Ma ciò che la contraddistingue è il fatto che non irrita in alcun modo gli occhi nel momento in cui la si taglia.

Sunions è un punto di svolta in cucina: una cipolla che veramente non fa piangere, certificata sia da BASF|Nunhemsche che dall'Ohio State University Sensory Evaluation Center. La genetica di Sunions è stata sviluppata dal team americano di Nunhems a partire dagli anni ’80 attraverso un lavoro di ricerca che ha coinvolto scienziati e agricoltori per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di dollari. Sunions è stata testata presso laboratori indipendenti in tutti i Paesi coinvolti nella commercializzazione e il 93% delle persone coinvolte nei panel test ha confermato la caratteristica di tearless di Sunions.

