Rafforzata la presenza di Puratos Rossetto nel Nord-Ovest

Puratos Rossetto, realtà attiva nel settore della distribuzione alimentare professionale, ha annunciato l’acquisizione della ditta “Monti di Rizzola Ivano” di Acqui Terme, rafforzando in modo significativo la propria presenza commerciale nel Nord-Ovest d’Italia. Questa operazione rappresenta un passo strategico nella crescita della società, nata nel 2023 da una joint venture tra Puratos Italia Srl, con sede a Parma, e Rossetto Srl, azienda storica piemontese con sede a Mazzè (TO).

Pierangelo Rossetto, direttore generale di Puratos Rossetto

Espansione territoriale in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Grazie a questa acquisizione, Puratos Rossetto potrà completare la propria copertura capillare nelle regioni del Piemonte, della Valle d’Aosta e in ampie aree della Liguria, garantendo una maggiore vicinanza e reattività nei confronti dei propri clienti professionali, in particolare nei settori della panificazione, pasticceria e cioccolateria artigianale.

«Si tratta di un’operazione virtuosa che ci permetterà di essere ancora più vicini ai clienti e di completare la nostra capillare presenza in tutto il Piemonte oltre che in Valle d’Aosta e in buona parte della Liguria. L’acquisizione interessa un’azienda sana e ben gestita e rappresenta un ottimo punto di partenza per sviluppare ulteriormente Puratos Rossetto, portando così il nostro contributo allo sviluppo anche di Puratos Italia di cui facciamo parte» ha sottolineato Pierangelo Rossetto, direttore generale di Puratos Rossetto.

Stretta di mano tra Alberto Molinari e Pierangelo Rossetto

La ditta “Monti di Rizzola Ivano”, attiva da anni nella distribuzione di prodotti alimentari, viene riconosciuta come una realtà sana e ben gestita, in grado di offrire una solida base per il futuro sviluppo commerciale e logistico di Puratos Rossetto in tutta l’area.

Investimenti e continuità operativa per la sede di Acqui Terme

Tutto il personale attualmente impiegato presso la sede di Acqui Terme continuerà a operare all’interno della nuova struttura organizzativa, garantendo continuità operativa e relazionale con i clienti.

Sono inoltre previsti programmi di investimento a breve termine, che interesseranno sia l’infrastruttura sia l’incremento dell’organico, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità di servizio sul territorio.

Un modello di sinergia tra esperienza locale e struttura multinazionale

L’operazione si inserisce in un modello di crescita fondato sull’unione tra la conoscenza del territorio e le risorse di una multinazionale strutturata come Puratos Group, presente in oltre 140 Paesi e specializzata nella produzione di ingredienti e soluzioni per il mondo della panificazione, pasticceria e cioccolato professionale.

Come evidenziato dal general manager di Puratos Italia, Alberto Molinari, «faccio i complimenti a tutta Puratos Rossetto perché quanto sta accadendo a Mazzè è frutto di impegno e di una strategia precisa che ci consente di rafforzare la nostra presenza in aree geografiche che, per i settori in cui operiamo, hanno un notevole peso specifico.

il general manager di Puratos Italia, Alberto Molinari

Aggiungo che anche a livello di Gruppo l’operazione s’inserisce in un percorso di crescita che attribuisce un ruolo di primo piano, soprattutto per i settori della panificazione e della pasticceria, al nostro Paese che, come è noto, vanta tradizioni e cultura inimitabili nel settore del food».

Un’operazione che rafforza il foodservice nel Nord Italia

Con l’acquisizione della ditta “Monti di Rizzola Ivano”, Puratos Rossetto consolida la propria posizione di riferimento nella distribuzione alimentare professionale, puntando su un modello di espansione sostenibile e sinergia industriale. L’operazione rappresenta una nuova fase di crescita che coinvolge territori strategici e punta a offrire un servizio sempre più efficiente e personalizzato a tutti gli attori del settore food.

