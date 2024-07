Associazione Italiana Bakery Ingredients: Alberto Molinari riconfermato alla guida

Alberto Molinari riconfermato presidente di Aibi, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad Assitol. Nato nel 1975 a Mirandola, in provincia di Modena, Molinari ricopre il ruolo di General Manager di Puratos Italia, azienda specializzata nella produzione di ingredienti per panificazione, pasticceria e cioccolato, che ha sede a Parma. Si tratta del suo secondo mandato alla guida delle aziende produttrici di ingredienti per pane, pizza e pasticceria.

«Questa riconferma mi rende molto felice - osserva Molinari -. L’ingredientistica italiana sta vivendo un momento positivo. Grazie all’impegno del settore a favore di qualità, attenzione alle materie prime e al benessere, oggi anche i pastry chef e i panificatori più importanti si rivolgono con fiducia alle aziende del mondo bakery». Al fianco di Molinari, ci saranno anche due vicepresidenti. Per Christian Skulte, titolare di Abs Food, si tratta del secondo mandato, mentre per Massimo Bettocchi, amministratore delegato di IREKS Italia, è la prima volta nel ruolo di vicepresidente.

Alberto Molinari

Secondo i dati della ricerca Aibi-Format sul mercato del pane, il 66,4% dei consumatori sceglie il pane sulla base degli ingredienti, per oltre il 30% il pane deve essere di tipo salutistico. Un dato che coinvolge anche la pasticceria, che oggi vede preferire produzioni “healthy”, quindi con meno zucchero e meno grassi, mentre appare assai rilevante la scelta di consumo a favore dei prodotti “free from”.

Uno scenario così articolato impone grandi competenze e la collaborazione con tutti gli attori della filiera. Per questa ragione Aibi, che rappresenta il 90% del settore, intende proseguire nella sua tradizionale politica di dialogo. «Le nostre aziende possiedono nel loro Dna la capacità di costruire sinergie con tutti - ricorda Molinari -. Lo facciamo già all’interno di Assitol, oltre che con le istituzioni e con i diversi interlocutori dell’arte bianca. Le difficoltà degli ultimi anni, legate ai rincari e alle tensioni internazionali, hanno rafforzato questa mentalità».

Il cambiamento dei modelli di consumo, influenzato dai social media e dalle fake news sulla panificazione, è uno dei temi su cui il presidente appena riconfermato vuole agire in sinergia. «Siamo convinti occorra rilanciare e promuovere il pane ed i prodotti da forno che, tra l’altro, devono molto alle aziende dell'ingredientistica, in termini di qualità e gusto. E’ tempo di dare alle diverse produzioni e agli attori della filiera la visibilità ed il valore che meritano, sottolineando anche il loro apporto socio-economico al sistema Paese». Un’operazione che non può realizzarsi soltanto grazie all’impegno di Aibi. «Ecco perché il mio secondo mandato come presidente Aibi parte proprio dall’invito al dialogo con le associazioni del mondo bakery, nessuna esclusa. Far crescere il nostro settore si può, a patto però di individuare insieme la strategia giusta e di realizzarla con il contributo di tutti».

