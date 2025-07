Scrocchiarella® ha un nuovo sito: contenuti free per la ristorazione professionale

Scrocchiarella® è il brand italiano che ha elevato la croccantezza a simbolo di eccellenza nel mondo food service. Le sue basi per pizza e sandwich, precotte e congelate, rappresentano un’alleata strategica per ristoratori, pizzerie, bistrot, bakery, hotel, take away e catering. Il nuovo sito web ufficiale, www.scrocchiarella.com, è un hub digitale progettato per ispirare e supportare chi lavora nella ristorazione, offrendo contenuti utili e coinvolgenti.

La Queen Scrocchiarella® di AB Mauri

Un sito pensato per il mondo della ristorazione professionale

Il nuovo portale di Scrocchiarella® è stato progettato con una navigazione intuitiva e un design mobile-first, ottimizzato per ogni dispositivo. Grazie a contenuti multimediali come video, ricette, tutorial e schede tecniche, il sito diventa uno strumento pratico per chi desidera arricchire la propria offerta gastronomica.

Nel nuovo sito Scrocchiarella® tante idee gourmet

Le basi Scrocchiarella® si distinguono per versatilità, velocità di preparazione e qualità superiore, offrendo soluzioni pronte in soli 5 minuti che mantengono una croccantezza unica e un gusto autentico.

Le caratteristiche che rendono uniche le basi Scrocchiarella®

Dietro ogni base Scrocchiarella® si cela una lavorazione attenta, che combina ingredienti selezionati e tecniche di alta panificazione. I punti di forza del prodotto includono:

Lievito madre italiano tramandato da oltre 100 anni

tramandato da oltre 100 anni 80% di idratazione per una leggerezza superiore

per una leggerezza superiore Utilizzo di olio extravergine d’oliva Coppini Arte Olearia di Parma

Sale marino iodato Presal®

30 ore di maturazione dell’impasto, come richiesto dalla vera arte bianca

Il risultato è una base fragrante e leggera, perfetta per qualsiasi farcitura.

Scrocchiarella®: qualità, inclusione e responsabilità sociale

La gamma Scrocchiarella® non è solo un prodotto d’eccellenza ma anche un progetto etico e sostenibile. Attraverso collaborazioni con realtà come 21Grammi®, Locanda Dal Barba e Frolla Market, il marchio sostiene percorsi di inclusione sociale e promuove una cultura gastronomica accessibile e responsabile. Questi progetti testimoniano come il cibo possa essere strumento di unione e cambiamento positivo.

Scrocchiarella® fa parte di un grande gruppo internazionale

Il brand Scrocchiarella® è parte di AB Mauri Italy S.p.A. – Società Benefit, azienda appartenente al gruppo Associated British Foods plc, leader mondiale nella produzione di lieviti, ingredienti e soluzioni per panificazione e pasticceria. Una garanzia di affidabilità, competenza e impegno verso la qualità.

AB Mauri Italy Spa Società Benefit

Via S. Pietro 19 25033 Cologne (Bs)

+39 030 7058711

