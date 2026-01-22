Il caviale diventa croccante: ecco i Fiocchi di Caviar Giaveri

Caviar Giaveri, storica realtà veneta e punto di riferimento nella produzione di caviale di alta qualità, presenta i Fiocchi di Caviale, una proposta pensata per ampliare le modalità di utilizzo di uno degli ingredienti più iconici dell’alta gastronomia. Il prodotto nasce all’interno di una filiera integrata e sostenibile, che da sempre caratterizza il marchio, e si rivolge a professionisti e appassionati alla ricerca di versatilità senza compromessi qualitativi.

I Fiocchi di Caviale di Caviar Giaveri

Un processo produttivo che valorizza gusto e fragranza

I Fiocchi di Caviale Caviar Giaveri sono ottenuti attraverso un lento e delicato processo di essiccazione, studiato per preservare la fragranza naturale del caviale e concentrarne il profilo aromatico.

Un Avocado toast con uova e Fiocchi di Caviale Giaveri

Il risultato è un prodotto dal gusto intenso e deciso, capace di mantenere l’identità originaria della materia prima e di offrire una nuova interpretazione sensoriale, adatta sia alla cucina creativa sia a preparazioni più essenziali.

Texture croccante e massima versatilità in cucina

Elemento distintivo dei Fiocchi di Caviale è la texture croccante, che aggiunge contrasto e profondità alle preparazioni. In vasetti da 10 grammi, utilizzabili come una bottarga, possono essere spolverati, mantecati, grattugiati o incorporati in salse e condimenti, trasformando primi piatti, risotti, vellutate e secondi caldi in proposte gourmet.

Spaghetti al burro con Fiocchi di Caviale croccanti essiccati

Anche in piccole quantità, i fiocchi conferiscono carattere e riconoscibilità, rendendo il lusso del caviale più accessibile e funzionale.

Sostenibilità, filiera controllata e riduzione degli sprechi

La nuova referenza si inserisce nella filosofia produttiva di Caviar Giaveri, basata su controllo totale della filiera, trasparenza e rispetto per l’ambiente. Dalle vasche di allevamento degli storioni fino allo shop fisico di San Bartolomeo di Breda (Treviso) e alla vendita online, ogni fase è tracciata e monitorata.

La conservazione di 12 mesi a temperatura ambiente contribuisce a ridurre gli sprechi e a ottimizzare la gestione del prodotto, senza rinunciare agli standard qualitativi del marchio.

Caviar Giaveri

via Villanova 10 31030 San Bartolomeo di Breda (Tv)

Tel +39 0422 686038