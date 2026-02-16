Al Bronzo for Professionals: nuovi formati della pasta Barilla per gli chef

Barilla amplia la propria offerta per il mondo professionale con Barilla Al Bronzo for Professionals, la linea di pasta trafilata al bronzo pensata per le esigenze delle cucine di ristoranti, hotel e catering. Dopo il successo nel retail, la gamma entra nel canale Foodservice con formati e confezioni specifiche, studiati per garantire tenuta al sugo, consistenza corposa e affidabilità in servizio.

Barilla Al Bronzo for Professionals, la linea di pasta trafilata al bronzo pensata per le esigenze degli chef

Dal prossimo marzo, la linea sarà disponibile per gli chef che ricercano una pasta ad alte prestazioni, capace di valorizzare ogni ricetta e sostenere i ritmi intensi della ristorazione contemporanea. L’obiettivo è offrire un prodotto che unisca qualità delle materie prime, tecnologia produttiva avanzata e funzionalità operativa.

Lavorazione Grezza e trafile micro-incise: la tecnologia brevettata Barilla

Il cuore distintivo di Barilla Al Bronzo for Professionals è il metodo produttivo proprietario. L’impasto viene estruso attraverso trafile in bronzo micro-incise brevettate, capaci di generare una superficie marcatamente ruvida. Questa particolare texture consente al condimento di aderire in modo ottimale, migliorando l’equilibrio tra pasta e sugo sia dal punto di vista gustativo sia visivo.

«Per Barilla Al Bronzo, abbiamo sviluppato un nuovo metodo di estrusione al bronzo per conferire alla pasta una superficie testurizzata per un'esperienza di gusto eccezionale. Grazie agli inserti in bronzo micro-incisi, aumentiamo la resistenza al flusso dell'impasto, ottenendo una rugosità distintiva. Questa innovazione fa parte del processo di produzione brevettato 'Lavorazione Grezza' di Barilla, progettato per offrire una consistenza intensa e un'eccellente aderenza al sugo in ogni boccone» ha commentato Giulia Betto, Global R&D Pasta Category, Barilla.

Il risultato è una pasta dalla superficie intensa, in grado di mantenere stabilità e struttura dalla mise en place fino al servizio al tavolo. L’aspetto si distingue per il colore giallo ambrato, accompagnato da note aromatiche di grano duro tostato e da una texture ruvida e persistente al palato.

Semola di grano duro selezionata e performance in cottura

La qualità della materia prima rappresenta un ulteriore elemento distintivo. Barilla Al Bronzo for Professionals è realizzata con semola di grano duro ad alto contenuto proteico, selezionata per la qualità del glutine. Questa caratteristica favorisce la formazione di una rete proteica robusta, capace di minimizzare il rilascio di amido e mantenere l’acqua di cottura limpida.

In ambito professionale, ciò si traduce in maggiore controllo in cucina, riduzione degli scarti e costanza di risultato anche in condizioni di stress operativo. La pasta mantiene la propria integrità strutturale, assicurando una tenuta al morso coerente e una resa ottimale in diverse tecniche di preparazione.

Formati professionali e doppio packaging da 1 kg e 3 kg

Per rispondere alle esigenze specifiche del settore, la gamma è disponibile in due formati di confezionamento: 1 kg e 3 kg. Una scelta strategica che consente di adattare il prodotto a contesti diversi, dalla ristorazione gourmet ai grandi volumi.

Spaghetti e Fusilli Al Bronzo Professional di Barilla, nel formato 3 kg ideale per chef e ristoranti

Le confezioni da 1 kg sono dedicate a formati speciali come Fusilloni, Spaghettoni, Spaghetti Quadrati e Paccheri, ideali per piatti signature e proposte di alta cucina. Le confezioni da 3 kg, invece, sono pensate per i formati a più alta rotazione come spaghetti e fusilli, garantendo efficienza nelle cucine con elevato numero di coperti.

Il packaging unisce resistenza e praticità, con materiali rinforzati e informazioni tecniche utili agli chef, mantenendo al contempo l’identità visiva della linea Barilla Al Bronzo.

Partner affidabile per le cucine professionali

La proposta di Barilla per il Foodservice si posiziona come un supporto concreto all’operatività quotidiana degli chef.

«Con Barilla Al Bronzo, Barilla for Professionals rafforza il suo ruolo di partner affidabile in cucina, affiancando gli chef nel ritmo dell’eccellenza culinaria grazie all’autenticità e all’affidabilità di cui hanno bisogno in ogni servizio», ha commentato Silvia Grottola, Global Marketing Foodservice, Barilla.

L’attenzione non si limita alla qualità del prodotto, ma comprende anche la costruzione di una relazione con il mondo professionale, offrendo strumenti che facilitano la creatività culinaria senza compromettere la costanza di risultato.

Approvazione della Federazione Italiana Cuochi e Chef Ambassador

Il valore della linea è stato riconosciuto dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC), che ne ha approvato le caratteristiche qualitative per l’impiego nelle cucine professionali. A rafforzare il legame con il territorio e l’alta cucina italiana contribuiscono due Chef Ambassador: Lorenzo Sacchi e Daniele Repetti de Il Nido del Picchio.

«Quello che mi ha colpito per primo di Barilla Al Bronzo è stata la sua porosità: una volta cotta, la tenuta al morso e la presa del sugo parlano da sé», osserva Lorenzo Sacchi. «Barilla Al Bronzo mi ha impressionato già dalla prima cottura per la sensazione sul palato: la sua texture ruvida e la capacità di trattenere il condimento», aggiunge Daniele Repetti.

Artisti di Al Bronzo: una community di oltre 100 ristoranti

Barilla Al Bronzo è protagonista anche del progetto «Artisti di Al Bronzo», una rete che coinvolge oltre 100 ristoranti italiani di alta cucina. L’iniziativa valorizza la creatività degli chef e promuove la condivisione di esperienze e competenze attorno al tema della pasta trafilata al bronzo.

Attraverso questa community, Barilla consolida il proprio posizionamento come interlocutore qualificato nel mondo della ristorazione, sostenendo la crescita professionale e la diffusione di una cultura gastronomica orientata alla qualità.