La Pinsa Di Marco a Sanremo con chef Ruben: 5 giorni di sapori romani durante il festival

La Pinsa Di Marco, azienda leader che ha inventato e reso celebre nel mondo la Pinsa Romana, torna al Festival di Sanremo per la sua settantaseiesima edizione, confermando la propria presenza in uno degli appuntamenti mediatici più seguiti d’Italia. Dal 24 al 28 febbraio 2026, nel cuore di Sanremo, il brand porta la propria identità gastronomica in un contesto che unisce musica, spettacolo e cultura popolare.

Lo chef e content creator Ruben Bondì

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione con Ruben Bondì, chef e content creator noto per la sua capacità di raccontare la cucina in chiave autentica e coinvolgente. Il progetto consolida il legame tra food, intrattenimento e social media, valorizzando la romanità come tratto distintivo.

Ostevia x @cucinaconruben: street food romano nel cuore di Sanremo

Il temporary “Ostevia x @cucinaconruben”, in via Carli 24, diventa un vero hub dedicato allo street food romano. La location, dotata di sala interna e ampio dehor, accoglie pubblico, addetti ai lavori, artisti e curiosi con una proposta gastronomica pensata anche in formula takeaway.

Per l’intera settimana del Festival, Ruben veste i panni dell’oste, guidando un’esperienza che fonde convivialità e spettacolo. Al centro del menu, ideato e curato dallo chef, spicca la Pinsa Di Marco, presentata come “vera Pinsa Romana”, base versatile e leggera capace di esaltare ingredienti e abbinamenti.

La Pinsa Di Marco, secondo chef Ruben la vera pinsa romana

Tra le proposte: broccoli e pecorino; crema di patate arrosto e pollo alla cacciatora. Ricette che celebrano la cucina capitolina, reinterpretandola in chiave contemporanea senza snaturarne l’identità.

Showcooking, podcast e intrattenimento: la Pinsa Di Marco come esperienza

Durante i cinque giorni, la location ospita showcooking, meet&greet ed eventi live, trasformandosi in uno spazio di aggregazione e condivisione. La dimensione esperienziale rappresenta un elemento chiave: la Pinsa Di Marco diventa catalizzatore di incontri tra fan, professionisti del settore e ospiti VIP.

Corrado Di Marco, il creatore della Pinsa Di Marco

Tra gli appuntamenti speciali, il De Core Podcast condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, con performance dal vivo e pubblico presente. Nasce così il podcast/vodcast “De Core Ruben & Friends”, distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming audio e video, rafforzando l’integrazione tra presenza fisica e contenuti digitali.

Il valore della convivialità

«La Pinsa Di Marco sarà protagonista a Sanremo in occasione del Festival, coinvolgendo il pubblico e gli addetti ai lavori insieme a Ruben, con un’ironia e un gusto autenticamente romani - ha dichiarato il Direttore Marketing Fabrizio Vivarelli - Da sempre, allo stesso modo, La Pinsa Di Marco è protagonista anche nelle case degli italiani, di chi ama condividere momenti di convivialità e leggerezza in famiglia o con gli amici. Non c’è niente di meglio che gustare una pinsa prelibata mentre si vive l’appuntamento canoro più atteso dell’anno: dal vivo a Sanremo o a casa, comodamente seduti in salotto, per condividere un momento di autentica allegria».

Mai Sazi del Festival: il menu speciale con Roberta Pitrone

Parallelamente alle attività in presenza, si rinnova la collaborazione con Roberta Pitrone per “Mai Sazi del Festival”, tra i gruppi di ascolto social più seguiti degli ultimi anni. Insieme allo chef Marco Montuori, per tre serate vengono presentate pinse speciali in limited edition, facilmente replicabili a casa.

Tra le creazioni: La Buona La Prima, con mortadella e pistacchi; La Cover, realizzata in duetto con Miriam Galanti, reinterpretazione della pomodoro e mozzarella con stracciatella, pomodorini gialli confit, pomodori secchi e olio al basilico; La Gran Finale, proposta dolce con arance, ricotta dolce e scaglie di cioccolato fondente.

Le ricette sono disponibili sui canali social di Di Marco, rafforzando la strategia digitale e l’engagement online. Con questa iniziativa, La Pinsa Di Marco consolida la propria leadership nel segmento della Pinsa Romana, unendo prodotto, esperienza e comunicazione integrata in uno dei contesti più rilevanti del panorama italiano.

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 1/3 00012 Colleverde (Rm)

+39 0774 363847