Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 19 febbraio 2026  | aggiornato alle 21:05 | 117511 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

al festival

La Pinsa Di Marco a Sanremo con chef Ruben: 5 giorni di sapori romani durante il festival

La Pinsa Di Marco torna a Sanremo per il Festival con chef Ruben Bondì: showcooking, street food romano, podcast live e un menu speciale anche per i social con Roberta Pitrone. Cinque giorni tra gusto e spettacolo

 
19 febbraio 2026 | 18:59

La Pinsa Di Marco a Sanremo con chef Ruben: 5 giorni di sapori romani durante il festival

La Pinsa Di Marco torna a Sanremo per il Festival con chef Ruben Bondì: showcooking, street food romano, podcast live e un menu speciale anche per i social con Roberta Pitrone. Cinque giorni tra gusto e spettacolo

19 febbraio 2026 | 18:59
 

La Pinsa Di Marco, azienda leader che ha inventato e reso celebre nel mondo la Pinsa Romana, torna al Festival di Sanremo per la sua settantaseiesima edizione, confermando la propria presenza in uno degli appuntamenti mediatici più seguiti d’Italia. Dal 24 al 28 febbraio 2026, nel cuore di Sanremo, il brand porta la propria identità gastronomica in un contesto che unisce musica, spettacolo e cultura popolare.

La Pinsa Di Marco di scena a Sanremo con Chef Ruben: 5 giorni di sapori romani

Lo chef e content creator Ruben Bondì

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione con Ruben Bondì, chef e content creator noto per la sua capacità di raccontare la cucina in chiave autentica e coinvolgente. Il progetto consolida il legame tra food, intrattenimento e social media, valorizzando la romanità come tratto distintivo.

Ostevia x @cucinaconruben: street food romano nel cuore di Sanremo

Il temporary “Ostevia x @cucinaconruben”, in via Carli 24, diventa un vero hub dedicato allo street food romano. La location, dotata di sala interna e ampio dehor, accoglie pubblico, addetti ai lavori, artisti e curiosi con una proposta gastronomica pensata anche in formula takeaway.

Per l’intera settimana del Festival, Ruben veste i panni dell’oste, guidando un’esperienza che fonde convivialità e spettacolo. Al centro del menu, ideato e curato dallo chef, spicca la Pinsa Di Marco, presentata come “vera Pinsa Romana”, base versatile e leggera capace di esaltare ingredienti e abbinamenti.

La Pinsa Di Marco di scena a Sanremo con Chef Ruben: 5 giorni di sapori romani

La Pinsa Di Marco, secondo chef Ruben la vera pinsa romana

Tra le proposte: broccoli e pecorino; crema di patate arrosto e pollo alla cacciatora. Ricette che celebrano la cucina capitolina, reinterpretandola in chiave contemporanea senza snaturarne l’identità.

Showcooking, podcast e intrattenimento: la Pinsa Di Marco come esperienza

Durante i cinque giorni, la location ospita showcooking, meet&greet ed eventi live, trasformandosi in uno spazio di aggregazione e condivisione. La dimensione esperienziale rappresenta un elemento chiave: la Pinsa Di Marco diventa catalizzatore di incontri tra fan, professionisti del settore e ospiti VIP.

La Pinsa Di Marco di scena a Sanremo con Chef Ruben: 5 giorni di sapori romani

Corrado Di Marco, il creatore della Pinsa Di Marco

Tra gli appuntamenti speciali, il De Core Podcast condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, con performance dal vivo e pubblico presente. Nasce così il podcast/vodcast “De Core Ruben & Friends”, distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming audio e video, rafforzando l’integrazione tra presenza fisica e contenuti digitali.

Il valore della convivialità

«La Pinsa Di Marco sarà protagonista a Sanremo in occasione del Festival, coinvolgendo il pubblico e gli addetti ai lavori insieme a Ruben, con un’ironia e un gusto autenticamente romani - ha dichiarato il Direttore Marketing Fabrizio Vivarelli - Da sempre, allo stesso modo, La Pinsa Di Marco è protagonista anche nelle case degli italiani, di chi ama condividere momenti di convivialità e leggerezza in famiglia o con gli amici. Non c’è niente di meglio che gustare una pinsa prelibata mentre si vive l’appuntamento canoro più atteso dell’anno: dal vivo a Sanremo o a casa, comodamente seduti in salotto, per condividere un momento di autentica allegria».

Mai Sazi del Festival: il menu speciale con Roberta Pitrone

Parallelamente alle attività in presenza, si rinnova la collaborazione con Roberta Pitrone per “Mai Sazi del Festival”, tra i gruppi di ascolto social più seguiti degli ultimi anni. Insieme allo chef Marco Montuori, per tre serate vengono presentate pinse speciali in limited edition, facilmente replicabili a casa.

Montasio Cattel

Tra le creazioni: La Buona La Prima, con mortadella e pistacchi; La Cover, realizzata in duetto con Miriam Galanti, reinterpretazione della pomodoro e mozzarella con stracciatella, pomodorini gialli confit, pomodori secchi e olio al basilico; La Gran Finale, proposta dolce con arance, ricotta dolce e scaglie di cioccolato fondente.

Le ricette sono disponibili sui canali social di Di Marco, rafforzando la strategia digitale e l’engagement online. Con questa iniziativa, La Pinsa Di Marco consolida la propria leadership nel segmento della Pinsa Romana, unendo prodotto, esperienza e comunicazione integrata in uno dei contesti più rilevanti del panorama italiano.

Di Marco Corrado
Via Monte Nero 1/3 00012 Colleverde (Rm)
+39 0774 363847

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pinsa Di Marco Festival di Sanremo 2026 Chef Ruben Bondì street food romano Pinsa Romana Ostevia Sanremo De Core Podcast Roberta Pitrone Mai Sazi del Festival menu limited edition
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Molino Grassi
Webinar
Great Taste Italy
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Molino Grassi
Sana
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026