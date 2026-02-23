Trevalli Cooperlat sceglie Giordano Curti come nuovo direttore generale

Trevalli Cooperlat annuncia la nomina di Giordano Curti a direttore generale del Gruppo. La cooperativa, tra i principali operatori lattiero-caseari in Italia, rafforza così la propria struttura manageriale per sostenere i programmi di crescita industriale e commerciale nei mercati di riferimento.

Giordano Curti, nuovo direttore generale di Trevalli Cooperlat

Classe 1974, Curti unisce una formazione economica a un percorso professionale sviluppato in contesti complessi del settore food & beverage, della ristorazione collettiva e della grande distribuzione organizzata. L’esperienza maturata in ambiti strategici ha contribuito alla definizione di competenze avanzate in business development e gestione competitiva.

Un percorso manageriale tra Gdo e consulenza strategica

La carriera di Curti si è sviluppata assumendo ruoli di crescente responsabilità in organizzazioni strutturate. Un passaggio significativo è stato quello presso il Gruppo Cirfood, dove dal 2016 al 2020 ha ricoperto il ruolo di direttore generale, guidando processi di trasformazione organizzativa, digitalizzazione dei processi e apertura verso i mercati internazionali. Successivamente ha operato come senior advisor in Kpmg e come strategy execution director in Coop Alleanza 3.0, contribuendo all’implementazione del Piano Strategico 2023–2027 e al miglioramento dell’efficienza operativa.

Governance, persone e sviluppo competitivo: la strategia futura

La conoscenza diretta di Trevalli Cooperlat rappresenta un elemento distintivo della nuova nomina. Tra il 2022 e il 2023, Curti ha svolto il ruolo di Temporary Managing Director, avviando le prime azioni del piano strategico aziendale, coordinando il Comitato di Direzione e promuovendo iniziative per migliorare marginalità e portafoglio prodotti. «Tornare in Trevalli Cooperlat assumendo il ruolo di direttore generale rappresenta per me una grande responsabilità e una sfida stimolante» afferma il neo direttore generale Curti. «In un contesto macroeconomico sempre più complesso, la nostra priorità sarà consolidare un modello di business che unisca visione imprenditoriale e capacità organizzativa, con l’obiettivo di accelerare quel percorso di innovazione già tracciato. In questo processo, credo fermamente che la crescita di Cooperlat passi soprattutto attraverso l’attenzione alle persone, il coordinamento delle competenze e lo sviluppo dei talenti, pilastri fondamentali per garantire sostenibilità e valore nel lungo periodo».

Massimo Stronati, Presidente di TreValli Cooperlat

«Con questa nomina - aggiunge Massimo Stronati, presidente di TreValli Cooperlat - Trevalli Cooperlat conferma la volontà di rafforzare la propria governance e accelerare la crescita del Gruppo, in continuità con gli obiettivi strategici di sviluppo, sostenibilità e innovazione in un mercato attualmente sfidante». Il modello di crescita del Gruppo punta su talenti, sostenibilità e coordinamento delle competenze, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento competitivo nel medio-lungo periodo.

