World Nutella Day: 11 stabilimenti, 170 Paesi e un libro celebrativo

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la ricorrenza dedicata alla crema spalmabile più conosciuta a livello internazionale, prodotta da Ferrero, gruppo dolciario piemontese con sede ad Alba (Cuneo). La giornata è stata ideata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso e ha l’obiettivo di riunire i fan di Nutella, invitandoli a condividere ricette, foto e messaggi sui social attraverso l’hashtag #worldnutelladay.

La Nutella è presente in oltre 170 Paesi

Una presenza globale confermata dai numeri

Secondo i dati comunicati da Ferrero, Nutella è oggi distribuita in oltre 170 Paesi e viene prodotta in undici stabilimenti nel mondo. Il brand si conferma un fenomeno non solo commerciale, ma anche culturale, simbolo riconosciuto a livello internazionale. La crescita globale e la continuità della produzione mostrano come Nutella sia riuscita a mantenere una presenza costante e diffusa, adattandosi ai diversi mercati senza modificare il proprio profilo distintivo.

Il volume da collezione e la storia visiva del brand

In occasione dell’edizione 2026 del World Nutella Day, viene presentato un volume da collezione edito da Assouline, un coffee table book che esplora sei dimensioni dell’universo Nutella: History, Quality, Bread & Breakfast, Versatility, Nutella World e Iconicity. Il libro offre un racconto visivo e narrativo che ripercorre l’evoluzione della crema spalmabile, evidenziandone la diffusione, le collaborazioni e il ruolo come icona culturale.

Innovazione e nuovi prodotti

«Il World Nutella Day è la prova della forza duratura del nostro brand e della passione dei fan, che hanno elevato Nutella a icona culturale», afferma Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella. L’azienda continua a espandere la gamma dei prodotti, includendo biscotti, snack, gelati, prodotti da forno surgelati e l’ultima novità Plant-Based, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e proporre esperienze di consumo differenziate e coerenti con la tradizione del marchio.