Pane e Nutella non basta più: da colazione semplice a galassia golosa

Da un piccolo laboratorio di Alba (Cn) a un marchio globale presente in 170 Paesi, la storia di Nutella racconta un successo che ha saputo crescere e innovare senza perdere le proprie radici italiane. La crema di nocciole di Ferrero non è solo un prodotto: è diventata un simbolo di golosità, un fenomeno culturale e un filo conduttore tra generazioni. Colazioni, merende, dessert, snack e momenti di condivisione familiare hanno costruito intorno a Nutella una vera e propria galassia di prodotti. Nel tempo la gamma si è ampliata: dagli snack pratici ai biscotti con cuore di crema, dai Muffin e Croissant fino ai più recenti al gelato, senza dimenticare le novità che stanno facendo parlare i social, come la Nutella Peanut, e - prima ancora - la Nutella plant based, già disponibile sul mercato. Oggi festeggiare il World Nutella Day - in programma il 5 febbraio - significa celebrare non solo la crema originale, ma un intero universo di gusto e innovazione che continua a sorprendere e coinvolgere fan di ogni età.

Pane e Nutella: un classico intramontabile

Dalla Super Crema alla Nutella moderna

La storia di Nutella nasce dal bisogno e dall’ingegno. Nel 1951, Pietro Ferrero crea la Super Crema, un impasto dolce da spalmare sul pane, pensato per affrontare la scarsità di cacao del dopoguerra. La ricetta, innovativa per l’epoca, si trasforma negli anni grazie a Michele Ferrero, che perfeziona consistenza e dolcezza, dando vita alla crema che conosciamo oggi. Nel 1964 nasce il nome Nutella, dalla desinenza inglese Nut per nocciola, e il primo vasetto esce dalla fabbrica di Alba. L’espansione internazionale comincia poco dopo: nel 1965 il lancio in Germania, nel 1966 in Francia e nel 1978 in Australia, dove viene inaugurato il primo stabilimento extra UE. Oggi Nutella continua a essere prodotta in undici stabilimenti in tutto il mondo, con oltre 400.000 tonnellate vendute ogni anno.

Da pane e Nutella alla galassia Nutella

In Italia, il legame con il pane resta centrale, un abbinamento iconico buono (in tutti i sensi) per ogni momento della giornata, da colazione a merenda fino a dessert dopo cena. Ma dalla "semplice" crema, Nutella ha visto fiorire nel corso dei suoi oltre 60 anni di vita numerose declinazioni.

Alcuni dei prodotti della galassia Nutella

Il 2005 segna l’arrivo di Nutella&Go!, snack portatile che permette di gustare la crema ovunque, seguito nel 2015 dal wafer B-ready con cuore di crema. Questi prodotti hanno introdotto nuove modalità di consumo, permettendo di portare la golosità di Nutella fuori dalla colazione tradizionale. L’innovazione non è solo pratica: è anche culturale, perché trasforma il modo in cui le persone interagiscono con la crema e condividono esperienze sui social. La gamma di prodotti si amplia ulteriormente con i Nutella Biscuits (2019), gli unici con cuore cremoso di Nutella, seguiti dai Muffin (2020) e dai Croissant (2023). Ogni creazione nasce con l’obiettivo di replicare la sensazione della crema originale in nuovi formati, arricchendo i momenti di consumo quotidiano e offrendo soluzioni golose per tutte le occasioni.

La Nutella plant based

Nel 2024 debutta il Nutella Donut, mentre lo stesso anno segna l’ingresso di Nutella Ice Cream nei supermercati italiani. Il gelato, prodotto in Spagna in vaschette da 230 grammi con packaging sostenibile, permette di vivere la stessa esperienza sensoriale della crema in un formato completamente nuovo. «Nutella per la prima volta cambia forma», spiega Federica Roberto, marketing manager di Ferrero Italia, «ma mantiene la stessa esperienza sensoriale amata dai consumatori». L'ultima arrivata, invece, la Nutella plant based: rappresenta un passo avanti nell’innovazione sostenibile. Pensata per vegani e intolleranti al lattosio, mantiene cremosità e gusto iconico della versione classica, confermando l’impegno di Ferrero a offrire esperienze golose per tutti i consumatori.

Nutella Peanut: la nuova crema virale

Negli ultimi giorni, la crema che ha dominato i social è stata la Nutella Peanut, caratterizzata da consistenza cremosa, colore chiaro e abbondanza di arachidi. Diventata virale su Instagram e TikTok, la crema vede le arachidi sostituire in parte le nocciole, con una base di circa 14,5% di farina di arachidi e oltre 22% di arachidi intere, a cui si aggiunge cacao e olio di palma, conferendo scioglievolezza e un colore più chiaro. Attualmente in test in alcuni supermercati piemontesi vicino ad Alba, il prodotto sarà lanciato negli Stati Uniti e Canada nella primavera 2026. Ferrero non ha ancora annunciato le tempistiche per l’Europa, ma la Nutella Peanut promette di essere una novità curiosa e alternativa, senza sostituire la crema originale.

La storia della Ferrero e la mostra al Maxxi

Il legame tra Nutella e Italia è stato celebrato al Maxxi di Roma con la mostra Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella, aperta dal 20 dicembre 2024 al 21 aprile 2025 per celebrare i 60 anni dell'iconica crema che rappresenta un aspetto culturale del nostro Paese, prima ancora di essere un alimento. Il percorso ha raccontato la storia della crema dagli archivi pubblicitari agli oggetti iconici, coinvolgendo adulti e bambini con laboratori creativi ed esperienze sensoriali. «Non è solo un tributo a un prodotto», dichiarava Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, «ma un viaggio nella storia di imprenditoria familiare, creatività e innovazione».

Un giorno per celebrare la Nutella

Il 5 febbraio è il giorno scelto a livello globale per celebrare la crema di nocciole più famosa del mondo. Il World Nutella Day, nato nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, è diventato un evento virale, con milioni di utenti che condividono ricette, storie e esperienze legate al prodotto. X, Instagram e Facebook si trasformano in una grande vetrina internazionale dove gli appassionati si scambiano consigli, foto e momenti di creatività. In questa giornata, la Nutella diventa un vero e proprio ponte tra generazioni, unendo chi è cresciuto “a pane e Nutella” e i più giovani che scoprono il prodotto attraverso i social.

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day

Un marchio globale con radici italiane

Da Alba al mondo, Nutella continua a crescere. Venduta in 170 Paesi e prodotta in undici stabilimenti con maestranze di 97 nazioni, la Ferrero mantiene salda l’identità italiana e il legame con il territorio. Il successo di Nutella non è solo dovuto al gusto, ma alla capacità di innovare, sperimentare e coinvolgere nuove generazioni con prodotti sempre più golosi e creativi. La galassia Nutella non smette di espandersi.