Barilla presenta “Racing Wheels”, la pasta ispirata alla Formula 1

Da quando Senna non corre più non è più domenica secondo Cesare Cremonini. E allora Barilla prova a riportare al centro della scena il legame tra la "domenica italiana" e la Formula 1. Già partner del massimo campionato del motorsport in qualità di "official pasta partner", la multinazionale emiliana ha appena lanciato un nuovo formato di pasta ispirato al mondo della velocità: Racing Wheels (ruote da corsa). Ma il nuovo prodotto, al momento, non è disponibile in Italia.

Racing Wheels il nuovo formato di pasta Barilla ispirata alla Formula 1

Come è il nuovo formato di pasta Barilla ispirato alla Formula 1

Racing Wheels si presenta come una pasta corta dalla forma circolare, con razze interne e superficie lavorata. L’azienda la definisce un prodotto «pensato per catturare i condimenti e mantenere una consistenza al dente costante», sottolineando come la struttura sia parte integrante del progetto. Il richiamo estetico alle ruote da gara non è solo decorativo, ma diventa elemento centrale della narrazione del prodotto, costruito come oggetto alimentare e allo stesso tempo simbolico.

La composizione resta quella classica della tradizione industriale della pasta secca: semola di grano duro e farine selezionate, arricchite con vitamine e minerali. Il formato è proposto in confezione da 454 grammi, per circa otto porzioni, con un tempo di cottura indicato tra i sette e gli otto minuti. Nel racconto del prodotto si insiste su alcuni elementi ricorrenti del brand: controllo della filiera, attenzione alla qualità e capacità di garantire una tenuta costante in cottura. L’obiettivo dichiarato è mantenere una continuità tra identità aziendale e innovazione di formato.

Dove si può comprare la pasta Barilla ispirata alla Formula 1

Il posizionamento delle Racing Wheels si muove tra due dimensioni. Da un lato il richiamo alla cucina domestica, con suggerimenti di consumo che vanno da insalate fresche a condimenti più strutturati come pesto e verdure. Dall’altro, una forte componente di comunicazione legata al mondo della Formula 1, che diventa veicolo narrativo del prodotto, a partire dal claim: "Riscalda le tue Racing Wheels per la tua Domenica Italiana". La presenza del marchio nel contesto sportivo rafforza questa impostazione, con iniziative legate a eventi internazionali come il Gran Premio di Miami, dove il food diventa parte dell’esperienza complessiva. La distribuzione limitata, attualmente concentrata sul mercato statunitense attraverso canali come Walmart, contribuisce a collocare il prodotto in una fascia ibrida tra consumo e collezionismo.