La Nutella Peanut è finalmente realtà: è stata lanciata ufficialmente negli Usa

Ferrero ha ufficializzato il lancio negli Stati Uniti di Nutella Peanut, nuova variante della storica crema spalmabile Nutella. Il prodotto, disponibile dal 15 aprile 2026 nei principali retailer americani, rappresenta la prima estensione di gusto del marchio in oltre sessant’anni. La produzione avviene nello stabilimento di Bloomington, Illinois, dove il gruppo Ferrero ha investito per ampliare la capacità produttiva destinata al mercato nordamericano.

Ferrero ha lanciato in Usa e Canada la Nutella Peanut

Un prodotto sviluppato per il mercato nordamericano

Nutella Peanut nasce da un percorso di sviluppo interno durato circa cinque anni. La produzione è stata localizzata nello stabilimento di Bloomington, Illinois, dove il gruppo ha investito circa 75 milioni di dollari per ampliare la capacità produttiva. La scelta di posizionare il prodotto esclusivamente in Nord America risponde a una logica di adattamento ai gusti locali, senza modificare l’identità del prodotto originario. Al momento, infatti, Nutella Peanut resta un’esclusiva per Stati Uniti e Canada, senza piani di distribuzione annunciati per l’Europa.

Come è la nuova Nutella Peanut

Nutella Peanut nasce come prodotto pensato specificamente per il pubblico statunitense e canadese. La formula combina la base al cacao della ricetta originale con arachidi tostate, inserendosi in un mercato dove le creme a base di peanut butter sono ampiamente diffuse. La variante non sostituisce il prodotto classico, ma si aggiunge alla gamma come estensione dedicata. L’azienda sottolinea inoltre che la nuova crema è priva di latte, con una formulazione plant-based e ingredienti provenienti da filiere tra Stati Uniti e Sud America.

Nutella Peanut: il lancio

Il debutto è accompagnato da attività promozionali sul territorio. A New York, nel quartiere NoHo, New York City, è previsto un evento pop-up gratuito il 16 e 17 maggio 2026 in Lafayette Street, con degustazioni e attività aperte al pubblico. L’operazione si inserisce nella strategia del gruppo di affiancare ai lanci di prodotto momenti esperienziali diretti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand sul mercato. Il lancio di Nutella Peanut si colloca in una fase di consolidamento della presenza Ferrero in Nord America. Il gruppo impiega oltre 5.400 persone nella regione e opera con una rete di 15 stabilimenti e magazzini. Negli ultimi anni l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio con marchi come Butterfinger, Crunch, Keebler e Famous Amos, rafforzando la sua posizione nel mercato dolciario statunitense.