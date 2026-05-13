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mercoledì 13 maggio 2026  | aggiornato alle 13:59 | 119175 articoli pubblicati

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per i 60 anni

“Il percorso di un’idea”: Inalpi racconta in un libro la sua evoluzione

Per il 60° anniversario, l’azienda lattiero-casearia cuneese ha presentato a TuttoFood un volume dedicato a ricerca, filiera e nutrizione, raccontando progetti, collaborazioni scientifiche e visione futura

 
13 maggio 2026 | 12:08

“Il percorso di un’idea”: Inalpi racconta in un libro la sua evoluzione

Per il 60° anniversario, l’azienda lattiero-casearia cuneese ha presentato a TuttoFood un volume dedicato a ricerca, filiera e nutrizione, raccontando progetti, collaborazioni scientifiche e visione futura

13 maggio 2026 | 12:08
 

Inalpi ha scelto TuttoFood per presentare “Il percorso di un’idea”, il libro che accompagna il sessantesimo anniversario dell’azienda cuneese, tra i principali operatori italiani nel settore lattiero-caseario. Il volume non è una raccolta di memorie aziendali né un catalogo di traguardi: è un tentativo di spiegare cosa sia diventata Inalpi oggi e dove intenda andare. La dimensione storica c’è, ma lascia progressivamente spazio, come ha spiegato il presidente Ambrogio Invernizzi, a una lettura del presente e delle prospettive future, costruita attorno ai temi della ricerca, della sostenibilità, della filiera e della sicurezza del prodotto.

Inalpi compie 60 anni

A TuttoFood la presentazione del libro di Inalpi “Il percorso di un’idea”

A dare il tono è la voce del fondatore Egidio Invernizzi, che apre il libro con una frase che suona come una dichiarazione di metodo: «Entrate pure, ma sappiate che qui non ci limitiamo a fare il formaggio. Ci mettiamo testa e scienza, il cuore di chi ama questa terra e quella voglia di fare bene che non ci fa dormire la notte». Da quella vocazione originaria, il volume segue uno sviluppo preciso: la nascita di Inalpi Nutrition e di InLife Science, il nuovo centro di ricerca e sviluppo; le collaborazioni con l’Ospedale Sant’Anna di Torino, il San Luigi Gonzaga di Orbassano, il Politecnico e l’Università di Veterinaria di Torino. Un ecosistema orientato verso una piattaforma nutrizionale europea basata sulle proteine del latte. Il libro racconta anche il primo prodotto concreto di questo percorso: Lacto Pro, un latte fermentato che l’azienda sta portando nei principali appuntamenti internazionali di settore.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Inalpi TuttoFood latte formaggio libro Ambrogio Invernizzi Egidio Invernizzi
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