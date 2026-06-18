Christian Morandin nuovo presidente del Consorzio Radicchio di Treviso Igp

Christian Morandin è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Radicchio di Treviso Igp e del Radicchio Variegato di Castelfranco Igp. L’elezione è arrivata da parte del consiglio di amministrazione dopo le dimissioni di Andrea Tosatto, che ha deciso di lasciare l’incarico per dedicarsi al proprio nuovo progetto imprenditoriale, pur rimanendo a disposizione del consiglio di amministrazione.

Christian Morandin e Andrea Tosatto

Produttore e confezionatore, Morandin ricopriva già il ruolo di vicepresidente e resterà in carica fino all’autunno del 2027, quando scadrà l’attuale mandato. Al suo fianco ci saranno il nuovo vicepresidente Stefano Dotto, il direttore tecnico Jacopo Cenedese e l’intero consiglio di amministrazione. «Assumo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità, nella continuità del lavoro svolto finora. Il nostro obiettivo è crescere insieme, rafforzando il valore del Radicchio di Treviso Igp e del Variegato di Castelfranco Igp - ha affermato il neo presidente Morandin - serve l’impegno di ogni produttore e di tutta la base sociale. Avere fiducia nel prodotto a marchio porterà sicuramente ad un maggiore valore per tutta la filiera».

L’avvicendamento alla presidenza non modifica le direttrici seguite dal Consorzio negli ultimi anni. Tra gli obiettivi restano la valorizzazione del Radicchio di Treviso Igp e del Radicchio Variegato di Castelfranco Igp, l’aumento della conoscenza dei prodotti a marchio e il rafforzamento della loro reputazione, così da generare maggiore valore per i soci della filiera. In questa direzione si inseriscono le attività di promozione e tutela portate avanti dal Consorzio, sviluppate sia attraverso iniziative storiche sul territorio sia con una presenza sempre più strutturata nelle principali fiere internazionali del comparto. Parallelamente, il Consorzio continuerà a investire nelle attività di vigilanza che negli ultimi anni hanno consentito di contrastare l’utilizzo improprio delle denominazioni “Treviso” e “Castelfranco”.

Tra i temi che resteranno al centro dell’attività consortile figura anche la semplificazione delle procedure per gli operatori. In quest’ottica rientra una delle più recenti modifiche introdotte dal Consorzio, ovvero l’eliminazione dell’obbligo di applicare fisicamente il bollino identificativo sul prodotto. Il marchio potrà infatti essere integrato direttamente nell’etichetta aziendale, mantenendo inalterata la propria distintività. Accanto alla tutela e alla promozione, proseguirà anche il lavoro sui fronti della sostenibilità e dell’innovazione, considerati sempre più strategici per affrontare le sfide agronomiche e climatiche che interessano il comparto. Attualmente sono due i progetti attivi: “TrevisoPro”, dedicato allo sviluppo di conoscenze e soluzioni per migliorare la resilienza del radicchio agli effetti del cambiamento climatico, e “Idra”, focalizzato sullo studio e sull’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica nei piani colturali.