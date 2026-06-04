A Identità Milano 2026 la base che cambia colore e gusto di pizza e lievitati

Molino Dallagiovanna sarà Main Partner di Identità Milano 2026, il congresso internazionale dedicato all’alta cucina in programma dal 7 al 9 giugno presso Allianz MiCo di Milano. Un appuntamento che conferma il ruolo centrale dell’azienda piacentina nella valorizzazione della cultura dell’arte bianca attraverso ricerca, sviluppo e collaborazione con protagonisti della scena gastronomica.

Indicazioni Geografiche, cambia tutto: Consorzi più forti e autorizzazioni obbligatorie sugli ingredienti

Blackery, la miscela in anteprima a Sigep World 2026

Durante la manifestazione, ampio spazio sarà dedicato alle farine di eccellenza e alle ultime novità di prodotto. Tra queste, attenzione speciale per Blackery, presentata in anteprima a Sigep World 2026 e nata dalla collaborazione tra Molino Dallagiovanna e Barry Callebaut.

Base ad alta idratazione con impasto leggero e fragrante, ideale per lavorazioni moderne e digeribili

Blackery è una miscela che unisce grani selezionati e cacao pregiato, studiata per offrire colore e gusto naturalmente intensi, senza coloranti aggiunti. La versatilità la rende adatta a pizza, pasticceria, pane e pasta fresca, con benefici anche in termini di uniformità del risultato e gestione dei processi produttivi. Il cacao utilizzato è certificato Cocoa Horizons, a supporto di una filiera più responsabile.

Pizza e lievitati: le interpretazioni di Blackery

Nel mondo pizza, Blackery sarà interpretata da Andrea Clementi e Alessandro Loda, con proposte sia in versione tonda al piatto sia attraverso mordiQUA, la base precotta e abbattuta firmata Dallagiovanna Holding per focacce, pizze e pale. La linea sarà presentata sia nella versione classica sia nella nuova declinazione Black, ampliando le possibilità creative nel segmento dei lievitati professionali.

Pizza realizzata con farine selezionate per assicurare elasticità dell’impasto, alveolatura e resa costante in cottura

Pasticceria contemporanea e nuovi ambassador

Il comparto dolciario vedrà protagonista il Pastry Ambassador Antonio Costagliola, chiamato a raccontare l’evoluzione della pasticceria contemporanea attraverso creazioni identitarie e tecnicamente avanzate. Per la prima volta, inoltre, la collaborazione con Tommaso Foglia porterà sul Main Stage la “Foresta Nera Total Black”, realizzata il 7 giugno: una creazione esclusiva firmata Blackery che unisce estetica, tecnica e sperimentazione.

Pasta ottenuta con farine dedicate alla ristorazione professionale, per una tenuta ottimale e una texture equilibrata

Pasta e cucina d’autore sul palco di Milano

Nel mondo pasta, il riferimento sarà ancora una volta Walter Zanoni, impegnato in lavorazioni quotidiane e ricette condivise con chef e Ambasciatori del Gusto.

Il programma prevede:

7 giugno: Federico Ferrari (Mirepuà Food Lab Al Cascinone, Acqui Terme)

(Mirepuà Food Lab Al Cascinone, Acqui Terme) 8 giugno: Mirco Polli (Osteria Santa Maria, Abbiategrasso)

(Osteria Santa Maria, Abbiategrasso) 9 giugno: Giulia Avitabile (Modugno Ristorante Pizzeria, San Salvatore Monferrato)

Oltre allo stand espositivo, Molino Dallagiovanna sarà presente anche sul Main Stage e nei laboratori didattici dedicati a pizza, lievitati e pasticceria, con la partecipazione di professionisti del settore e tecnici aziendali.

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 - 29010 Grabbiano Trebbiense (Pc)

Tel +39 0523 787155