CAMPAGNA 2026
Arancia Rossa di Sicilia Igp da record, oltre 24 milioni di kg venduti
L'Arancia Rossa di Sicilia Igp chiude la campagna 2025-2026 con oltre 24 milioni di kg commercializzati. Nonostante i danni del ciclone Harry, la filiera ha garantito qualità, mentre crescono e-commerce e vendita diretta
La campagna 2025-2026 dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp si chiude con oltre 24 milioni di chilogrammi immessi sul mercato, nonostante le difficoltà causate dal ciclone Harry. Il bilancio diffuso dal Consorzio di Tutela evidenzia la capacità della filiera di garantire continuità produttiva, qualità del prodotto e affidabilità verso i consumatori anche in un contesto particolarmente complesso.
Arancia Rossa di Sicilia Igp: campagna chiusa con oltre 24 milioni di kg
Secondo il Consorzio, il ciclone Harry ha provocato danni significativi ai frutteti e alle successive fasi di lavorazione, con forti perdite di prodotto. «Quella appena conclusa - commenta Gerardo Diana, presidente del Consorzio di Tutela dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp - è stata un'annata che ci ha messo di fronte a qualcosa che non avevamo mai visto prima».
«Alla luce di tutto - aggiunge il presidente - il saldo finale va letto come un successo perché partivamo da una situazione in cui si stimavano danni molto rilevanti, tra perdite agricole, prodotto caduto a terra e ulteriori scarti in lavorazione; invece, l'essere riusciti a portare avanti la campagna, garantendo qualità e serietà al mercato, è un segnale di grande forza della dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp che esce da questa prova più forte, più consapevole e più organizzata di prima». Tra i segnali positivi spiccano inoltre la crescita delle vendite online e dei canali di vendita diretta.