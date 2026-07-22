Secondo il Consorzio, il ciclone Harry ha provocato danni significativi ai frutteti e alle successive fasi di lavorazione, con forti perdite di prodotto. «Quella appena conclusa - commenta Gerardo Diana, presidente del Consorzio di Tutela dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp - è stata un'annata che ci ha messo di fronte a qualcosa che non avevamo mai visto prima».

«Alla luce di tutto - aggiunge il presidente - il saldo finale va letto come un successo perché partivamo da una situazione in cui si stimavano danni molto rilevanti, tra perdite agricole, prodotto caduto a terra e ulteriori scarti in lavorazione; invece, l'essere riusciti a portare avanti la campagna, garantendo qualità e serietà al mercato, è un segnale di grande forza della dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp che esce da questa prova più forte, più consapevole e più organizzata di prima». Tra i segnali positivi spiccano inoltre la crescita delle vendite online e dei canali di vendita diretta.