Indice 1 Ferrero México raddoppia la capacità produttiva

Ferrero México rafforza la propria presenza nel Paese con un nuovo piano di investimenti da 86 milioni di dollari, destinato allo stabilimento di San José Iturbide, nello Stato di Guanajuato. L'intervento sarà realizzato tra il 2026 e il 2027 e punta ad aumentare la capacità produttiva, sostenere le esportazioni e consolidare il ruolo del Messico all'interno della strategia internazionale del gruppo.

Lo stabilimento di San José Iturbide, nello Stato di Guanajuato

Ferrero México raddoppia la capacità produttiva

Il progetto consentirà di portare la produzione annua dalle attuali 35.000 a quasi 70.000 tonnellate, rafforzando anche le infrastrutture logistiche ed energetiche. Il piano prevede inoltre l'ingresso in nuove categorie di prodotto e la creazione di 60 nuovi posti di lavoro, confermando il Messico come ottavo mercato mondiale del gruppo. «Il Gruppo Ferrero vede che il Messico ha nei prossimi sei anni la sfida di quasi raddoppiare il suo livello di valore, passando dagli attuali 550 milioni a oltre 1.000 milioni di euro di fatturato», ha dichiarato Paolo Cornero, ceo della regione Ferrero.